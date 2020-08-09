كتب: هن - 05:52 ص | الأحد 09 أغسطس 2020

تعتبر الموزة من قطع اللحم الحيواني التي يفضل الكثير تناولها، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضيرها بالدمعة، للشيف أميرة شنب. مقادير موزة بالدمعة لحم موزة ضاني مسلوقة سمن بلدي ملح فلفل أسود حبهان Advertisements مستكة ثوم شرائح 1 لتر عصير طماطم سكر للتقديم أرز أبيض طريقة تحضير موزة بالدمعة يشوح الثوم في سمنة ويتبل بملح وفلفل ومستكة وحبهان ثم تضاف الموزة ثم تضاف صلصة الطماطم وسكر وشوربة ضاني وعصير طماطم وتترك على النار حتى تنضج تقدم مع أرز أبيض

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