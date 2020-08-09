دراسة: فيتامين "د" والكالسيوم يقللان فرص التعرض للدوار المفاجئ

صحة

أكدت دراسة حديثة أجريت بجامعة "سيول" الوطنية الكورية الجنوبية، أن الأشخاص الذين يتناولون فيتامين "د" والكالسيوم، مرتين في اليوم، أقل عرضة للإصابة بالدوار المفاجئ.

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خلال الدراسة، قام عالم الأعصاب جي سو كيم، وزملاؤه، بدراسة أكثر من 950 مريضاً مصابين بالدوار الموضعي الانتيابي الحميد، وخضعوا للعلاج باستخدام تقنية حركة الرأس.

وقسم الباحثون، المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تناول فيها المرضى 400 ملجرام من مكملات فيتامين "د"، و500 ملجرام من عنصر الكالسيوم، مرتين يومياً، أما المجموعة الثانية فلم تتناول أي مكملات غذائية.

وأظهرت نتائج الدراسة بأن الأشخاص الذين تناولوا فيتامين "د" وعنصر الكالسيوم، انخفضت لديهم نوبات الدوار بنسبة 45%، في حين لم تنخفض نوبات الدوار لدى أفراد المجموعة الثانية الذين لم يحصلوا على أي مكملات غذائية، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.