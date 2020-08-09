لا تستطيع التكفل به.. أم تلقي برضيعها من أعلى جسر في الصين

علاقات و مجتمع

شهدت الصين حادث غريب من نوعه، وذلك بعد أن تجردت أم من مشاعرها وخططت للتخلص من رضيعها بعد ولادته لأنها لم تستطع التكفل بتربيته.

لم تنته القصة عند ذلك، بل كان الحظ حليف الرضيع حيث نجا من موت محقق بعدما ألقت به والدته من أعلى جسر إلى أحد الأدغال، وهو بعمر يوم واحد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ونفذت الأم "كوو" فعلتها أثناء سيرها إلى منزل والدتها بحجة مواجهة مشاكل مادية، وعدم قدرتها على التكفل بتربية طفلها.

وبعد فعلتها الشنيعة، عُثر على الطفل في وقت لاحق من قِبل سيدة تدعى "تشو"، إحدى سكان قرية في منطقة داهيو الصينية، وكان ملقى في الأدغال بالقرب من أحد الأنهار.

‎وقالت "تشو" إن الطفل كان محاطًا بالنمل والذباب، وبدا على وجهه أنه تعرض للدغات حشرات كثيرة، وكانت رقبته مغطاة بالنمل، وتم إبلاغ الشرطة، وتمكن الضباط من القبض على الأم واعتقالها.

من جهته، قال ضابط يُدعى بان شين "كان الطفل ضعيفًا عندما عثرنا عليه، وعلى الرغم من أنه كان يتنفس، إلا أنه كان بالكاد واعيًا، وبدأ جسده يتصلب".

وكشف الأطباء في مستشفى تشانجتشون للأطفال، أن الرضيع في حالة مستقرة، ولا يزال يتلقى الرعاية.