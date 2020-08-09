4 نصائح ذهبية للعناية بأسنان ولثة الطفل

يجب الاهتمام بالطفل بشكل أكثر دقة، وخاصة لحماية أسنانه واللثة، والعناية الصحية بنظافته، لذا قدمت الدكتورة بريميلا نايدو، أخصائية رعاية الأسنان للأطفال، بعض النصائح للاهتمام بصحة أسنان الطفل.

وقالت إن ذلك لا يحتاج الانتظار حتى ظهور أول سن، ويفضل أن تبدأ ممارسات الاهتمام منذ الولادة، حيث تبدأ الأسنان الأساسية الأولية في الظهور بين الشهر السادس والشهر العاشر، ويمكن أن يحدث تأخر في الظهور حتى أواخر الشهر الـ12.

التنظيف

تحتاج أسنان الأطفال إلى التنظيف مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة ​​قبل النوم، ويجب استخدام فرشاة أسنان صغيرة ذات شعيرات ناعمة مصممة خصيصًا للأطفال.

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يمكن استخدام الماء فقط على فرشاة الأسنان حتى يبلغ عمر الطفل 18 شهرًا، وبعدها يمكن استخدام كمية قليلة من معجون أسنان منخفض الفلورايد.

تجنب تسوس الأسنان الناجم عن الرضاعة

غالبًا ما يحدث تسوس الأسنان الأولية نتيجة تعرضها المطول للسكر من المشروبات مثل العصير أو الحليب الصناعي، أو بسبب بقاء أثر الحليب على أسنان الطفل لفترة طويلة بعد تناوله، لذلك يجب بعد كل إطعام مسح لثة الطفل بقطعة قماش نظيفة ورطبة، وبمجرد نضوج الطفل يحبذ استخدام الكوب للمساعدة في منع تجمع السائل وتراكمه حول أسنان الطفل.

الأدوية المحلاة

في الكثير من الأحيان تسبب الأدوية المحلاة ظهور التسوس والتجاويف في الأسنان في حال عدم تنظيفها باستمرار من أثر الدواء، ويمكن أن تسبب بعض الأدوية للأطفال فرط نمو الفطريات على اللسان أو داخل الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدوى فطرية تسمى مرض القلاع.

زيارة الطبيب

يعتبر الوقت الأنسب لأخذ طفلك إلى طبيب الأسنان هو في غضون 6 أشهر من ظهور الأسنان الأساسية الأولية له.