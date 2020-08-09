كتب: هن - 02:48 ص | الأحد 09 أغسطس 2020

حضري لأسرتك مكرونة باردة بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلفة عالية، بخطوات الشيف غادة جميل. مقادير مكرونة باردة بالدجاج مكرونة فراشة مسلوقة دجاج مسلوق سويت آند شيلي صوص Advertisements فلفل ألوان مكعبات بصل أبيض مكعبات ذرة ملح - فلفل أسود مستردة طريقة عمل مكرونة باردة بالدجاج قومي بتشويح البصل والفلفل الألوان في الزيت، ثم الدجاج. ضيفي الذرة والسويت آند شيلي، وامزجيهما جيدًا. ضيفي المكرونة وتقدم باردة

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