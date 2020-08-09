صور.. قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني من عيد الميلاد إلى المرجيحة

علاقات و مجتمع

في نهاية يوليو الماضي، بدأ الفنان أحمد سعد يعلنها صراحة عن حبه لعارضة الأزياء علياء بسيوني، وكان عيد ميلادها هو المناسبة التي ظهرت فيها معه للعلن وأمام الجميع، ومنذ هذا الحين أصبح الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني من أكثر الكابلز المثيرين للجدل، وخاذة بعد صور المرجيحة من شرم الشيخ التي انتشرت مؤخرا، وفيما يلي أبرز المواقف التي جمعتهما منذ إعلان قصة الحب.

عيد ميلاد

في أول ظهور وإعلان رسمي من الفنان أحمد سعد عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بمصممة الأزياء علياء البسيوني، نشر صور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب سعد في تعليقه على الصور، "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، وأكد أحمد سعد مزاعم الارتباط بعد ذلك بأنه سيخطبها الشهر الجاري، معلنا وجود علاقة عاطفية مع علياء البسيوني.

أغاني وصور رومانسية

بعد إعلان الارتباط بيومين فقط بدأ أحمد سعد في نشر صور رومانسية تجمعه بحبيبته وخطيبته المستقبلية علياء بسيوني، وكذلك يربطها بأغاني رومانسية، ويشاركها مع جمهوره ومتابعيه عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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الجيم

عاد أحمد سعد لممارسة الرياضة في الجيم مع حبيبته، وخطيبته المستقبلة علياء بسيوني.

ع المرجيحة

هي الصور التي انتشرت على نطاق واسع وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت علياء مرتدية فستان من اللون الأزرق قصير.

وظهر الثنائي على مرجيحة أمام البحر في أحد شواطئ شرم الشيخ لقضاء إجازة صيفية.