القصة الكاملة لأزمة راقصة "ضارب عليوي" من بدلة الرقص لاتهامها في بلاغ

علاقات و مجتمع

منذ انطلاق الكليب الجديد للمطرب مصطفى شوقي، "ضارب عليوي"، استطاع الفيديو تصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، وذلك بعدما اعتمد القائمون على العمل، مُشاركة الراقصة الإيطالية ليندا للمطرب.

إطلالات باتت تُظهر مفاتنها، حتى وإن كانت متخلية عن بدل الرقص المعهودة، وحركات صنفها البعض بالمثير، ما أثار حفيظته، وانتقادات لاذعة أجبرت القائمين على العمل في النهاية، لطرح نسخة جديدة دون الراقصة.

وعلى الفور، خرجت "ليندا" عن صمتها محاولة التشبث بدعم بعض متابعيها وجمهورها، إلا أن قُدم فيها بلاغ اليوم.

تقديم بلاغ ضد الراقصة

تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، السبت، ببلاغ للنائب العام، ضد الراقصة ليندا مارتينو، بطلة كليب "ضارب عليوي".

وقال إن الكليب حقق نسب مشاهدة عالية جدا تخطت 2 مليون مشاهدة، ولكن ما أثار الجدل هو ظهور المشكو في حقها في شكل غير لائق ومثير للغرائز والفتن، مما أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتم شن هجوم كبير على الكليب وعلى الشركة ذاتها، التي دائما تستخدم الرقص كنوع من أنواع إنجاح الكليبات، دون مراعاة للقيم والمبادئ التي يحرص عليها المجتمع المصري".

وأضاف "فرحات" في بلاغه: "فحين يخرج علينا الفن بتلك النوع من المنتجات الفنية وبهذا التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، حيث تم نشر الفديو الخاص بالأغنية لمدة 5 أيام تقريبا، حتى حقق الغرض من نشره بجمع المتابعين والمشاهدين، ثم يعود ويطرح للتداول بعد حذف تواجد المشكو في حقها، والتي خرجت بدورها مدافعة عن نفسها وقالت إنها رفضت التصوير ببدل الرقص، لأنها تعي أن هذه الفديوهات تدخل البيوت المصرية"، قدّم فرحات أسطوانة مدمجة، تحوي الفديو الخاص بالكليب قبل الحذف وبعده.

الأمر الذي أعاد بالمتابعين قصة المقطع المثير للجدل من جديد، ويرصد "هن" القصة الكاملة لراقصة ضارب عليوي.

طرح الأغنية للمرة الأولى

طرح مصطفى شوقي، أغنيته الأخيرة اليوم الأول من عيد الأضحى، وكان أعلن عنها عبر حسابه بإنستجرام بوستر الكليب، وعلق قائلا: "استنوا فيديو كليب (ضارب عليوي)، فري ميوزك نصر محروس، أول أيام عيد الأضحى الساعة 5 مساءً.. كل سنة وانتوا طيبين.. أضحى مبارك".

وعلى الفور حقق الكليب رواجًا واسعًا، أعقبه العديد من الانتقادات اللاذعة بسبب "ليندا" بطلة الكليب.

طرح نسخة جديدة دون الراقصة

ويوم الأربعاء الماضي، الموافق 5 أغسطس، طرح المطرب مصطفى شوقي نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية بعد أغنية "ملطشة القلوب".

تعليق الراقصة ليندا عقب حذف مشاهدها

من جانبها، دافعت ليندا عن نفسها، مؤكدة إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامهم في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، "لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يتم التركيز على جسدها بدلا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنها تم استغلالها لإنجاح الفيديو كليب.

وأضافت، أنها اختارت ملابس عادية من تصميم الاستايلست فيكتور محروس، نجل المنتج، مردفة أنها وافقت على تلك الأزياء على أن يتم إبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا.

وأكدت أن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وأنها فوجئت عقب ذلك بما حدث.

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ودونت منشور آخر باللغة الإنجليزية، تضمن: "أسباب حذف النسخة القديمة ليست أنا يا رفاق، لكنهم يحاولون إخفاء الأسباب الرئيسية التي ستظهر قريبًا"، مستطردة: "ملابسي وتحركاتي بسيطة جدًا، ولا حاجة لبعض التعليقات من النساء المكتئبات الذي يتعاملون كأنهن مشايخ من الرجال".

ليندا تواجه اتهام بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية

وكان المحامي أشرف فرحات، أكد أن ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات المشكو في حقها يعد بالفعل فعل علني خادش للحياء وأن حملتنا (خليها تنظف)، لم تولد لتحارب فتيات يقمن بالعمل على فيديوهات هي في الأساس عمل فني تم إطلاقه للتداول، بل لكون الفعل يشكل جريمة وفقا للقوانين المصرية".

وطلب في ختام بلاغه، الاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.

ليندا تتمسك بدعم جماهيرها

من جانبها شاركت الراقصة، بعدة لقطات مصورة عبر خاصية "الاستوري" تشير لرسائل الدعم التي تلقتها من بعض متابعيها.

"ضارب عليوي"، رابع الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني"، كإهداء للجيش المصري، وأغنية "وحشتوني"، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".