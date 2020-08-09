طريقة عمل تورتة آيس كريم في البيت

كتب: هن - 12:57 ص | الأحد 09 أغسطس 2020

من أفضل حلوى الصيف هي تورتة الآيس كريم، ويمكن عملها في المنزل بخطوات بسيطة، وفيما يلي طريقة عمل تورتة آيس كريم في المنزل. المقادير لعمل سبونج التورتة: 3 بيضات. 3 ملاعق كبيرة دقيق. 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة منخول. 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة كاكاو خام. فانيليا. رشة ملح. لعمل تورتة الآيس كريم 700 مل كريمة. علبة لبن مكثف محلى. 300 جرام شيكولاتة قابلة للدهن. تشوكليب شيبس للتزيين. Advertisements طريقة عمل تورتة آيس كريم يقسم البيض ويوضع البياض في وعاء والصفار في وعاء آخر. يخفق البياض مع رشة ملح حتى يتماسك. يخفق الصفار مع السكر البودر. يضاف الزيت والفانيليا ويخفق. يضاف الصفار المخفوق على البياض ويقلب ببطء. يضاف الدقيق والكاكاو ويقلب جيدا. يدهن قالب كيك بالزيت وتوضع فيه العجينة. يدخل الفرن لمده 15 دقيقة على درجة حرارة 180. تخفق الكريمة بالمضرب الكهربائي حتى تتماسك. تخلط الشيكولاتة بالكريمة ويقلب الخليط جيدا. يضاف اللبن المكثف ويقلب الخليط. تضاف تشوكليت تشيبس وتقلب. يوضع هذا الخليط على الكيك السبونج. تزين بالكريمة والشوكولاتة والمارشميلو وتقدم.

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