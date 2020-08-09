"قومي المرأة": زيارات منزلية لتوعية 23 ألف سيدة بالفيوم بانتخابات الشيوخ

علاقات و مجتمع

في إطار الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، بجميع محافظات الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها في 27 يوليو الماضي، وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، نظم فرع المجلس بمحافظة الفيوم، ندوات ولقاءات للتوعية.

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واستهدفت الندوات واللقاءات، 150 سيدة بقرية السنباط مركز الفيوم، ومنطقة الصوفي بندر الفيوم، وقرية المشرك قبلي مركز يوسف الصديق، وقرية زاوية الكرادسة مركز الفيوم، وزيارة حي الشيخ حسن بندر الفيوم، وذلك بحضور أعضاء فرع المجلس للتوعية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات وأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ، وشروط الترشحن وعدد الأعضاء، وتأكيد ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

كما نظم فرع المجلس بالمحافظة، حملة طرق أبواب، تضمنت زيارات منزلية ولقاءات بالمواطنين، استهدفت 22950 من سيدات قرى مراكز بندر الفيوم، مركز الفيوم، أطسا، طامية، سنورس، ويوسف الصديق.

يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة، على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.