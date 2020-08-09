محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يعاني البعض من ضبابية الرؤية المفاجئة والتي قد تحدث نتيجة التعرض للإجهاد أو التعب، إلا أنها في بعض الأحيان قد تحدث نتيجة الإصابة بمشكلة صحية طارئة تستلزم علاج فعال وسريع.
وقد تتسبب ضبابية الرؤية في التعرض لمشكلات أخطر تصيب العين وتؤدي إلى فقدان البصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب متعددة لضبابية الرؤية المفاجئة.. من بينها السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.