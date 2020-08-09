أسباب متعددة لضبابية الرؤية المفاجئة.. من بينها السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

يعاني البعض من ضبابية الرؤية المفاجئة والتي قد تحدث نتيجة التعرض للإجهاد أو التعب، إلا أنها في بعض الأحيان قد تحدث نتيجة الإصابة بمشكلة صحية طارئة تستلزم علاج فعال وسريع.

وقد تتسبب ضبابية الرؤية في التعرض لمشكلات أخطر تصيب العين وتؤدي إلى فقدان البصر.

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