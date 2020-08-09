الامارات | «اللوفر أبوظبي» يرحب بعشّاق التاريخ والجمال

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شكرا لقرائتكم خبر عن «اللوفر أبوظبي» يرحب بعشّاق التاريخ والجمال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بوعي ومسؤولية.. عادت الحياة مجدداً في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء مدن الإمارات التي لا تتوقف عن منح العالم الدهشة. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون بهواتفهم اللحظات السعيدة، والابتسامات التي ترسمها الإمارات على وجوه أهلها وزوّارها.
وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح من عودة الروح إلى متحف اللوفر أبوظبي، واستمتاع الزوار بالتحف واللوحات الجميلة التي يضمها المكان.. لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران.
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