الامارات | «أفينيو البوابة» تطلق عروضاً.. وتستقبل شخصية «مدهش»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفينيو البوابة» تطلق عروضاً.. وتستقبل شخصية «مدهش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي، شراكة مع «دبي للسياحة»، لدعم فعاليات مفاجآت صيف دبي، من خلال أكثر من 150 مطعماً وسبعة معارض فنية في المركز، تتيح لزوّار «أفينيو البوابة» مجموعة من العروض الترويجية والفعاليات والمفاجآت.

وتستضيف الوجهة عروضاً ترفيهية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة، وسيكون هناك أيضاً زيارة خاصة للشخصية المفضلة للأطفال «مدهش» في «أفينيو البوابة» في 26 الجاري، لتحية المعجبين من الصغار والكبار والالتقاء بهم.

وتضم «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي مجموعة من مرافق الطعام والتسوّق واللعب، إلى جانب أشهر العلامات التجارية في الأزياء والمجوهرات وأسلوب الحياة، إضافة إلى المطاعم الفاخرة العالمية، والمرافق الفنية والثقافية الحيوية، التي يتمتع بها المركز المالي.

Advertisements

وتتميز نسخة الموسم الحالي الـ23 من مفاجآت صيف دبي بالعديد من الفعاليات في أنحاء دبي. وتعدّ فعالية مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي، جزءاً من التجارب الممتدة على مدار سبعة أسابيع، التي تقدم مجموعة من الفعاليات الاحتفالية وعروض تراوح نسبتها بين 25 و90%، وترفيه غير محدود، وعروض المأكولات والمشروبات والمتعة العائلية.

الوجهة تستضيف عروضاً ترفيهية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news