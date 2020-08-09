الامارات | اختبار لـ «كوفيد-19» تظهر نتيجته في 25 دقيقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لـ «كوفيد-19» تظهر نتيجته في 25 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة «شيونوجي» اليابانية لصناعة الأدوية إنها تعتزم، بداية من الشهر المقبل، طرح اختبار جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تظهر نتائجه بعد 25 دقيقة فقط.
وذكرت الشركة، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، أنها وقعت وثلاث جامعات يابانية عقداً في شهر يونيو الماضي، تنتج «شيونوجي» بمقتضاه الاختبار الجديد بكميات كبيرة، من أجل الحصول على نتائج أسرع، مقارنة بالاختبارات الأخرى المتاحة.
وأوضحت الشركة أنها تلقت دعماً بـ37.3 مليار ين ياباني (352 مليون دولار) من الحكومة اليابانية، لمساعدتها على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. وتعتزم الشركة إنتاج 30 مليون جرعة منه، بنهاية عام 2021.
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