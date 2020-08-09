الامارات | علي الراعي.. «100 عام من الميلاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن علي الراعي.. «100 عام من الميلاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باحتفالية خاصة، يُحيي المجلس الأعلى للثقافة في مصر مئوية ميلاد الناقد الراحل الدكتور علي الراعي (1920-1999)، وذلك في 17 أغسطس الجاري.

وأعلن المجلس أن الاحتفالية تأتي في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بالرموز الثقافية الوطنية، وتخليد ذكراهم، بما يتناسب مع دورهم الرائد والمهم في الثقافة المصرية والعربية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفالية بأمسية ثقافية «أونلاين» بعنوان «علي الراعي.. مئة عام من الميلاد»، وتستهل بعرض فيلم تسجيلي قصير حول حياة المفكر الراحل من تقديم ابنته ليلى الراعي، وإخراج ياسر عبدالجواد. وسيصدر المجلس الأعلى للثقافة بالمناسبة الجزء الثالث من الأعمال الكاملة للناقد علي الراعي، بينما تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الدراسة التي أعدها علي الراعي حول برنارد شو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news