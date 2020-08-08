"أمهات مصر" لطلاب الثانوية العامة: الكلية المناسبة لقدراتك هي كلية القمة

ماما

قلق وترقب للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام والمقبلين على امتحانات القدرات وتنسيق الجامعات، خوفا على مستقبلهم الذي يحدده تنسيق الكليات.

طالبات: نفسنا في الكلية المناسبة لقدراتنا ومواهبنا

تقول أمل يحيى، طالبة شعبة علمي رياضة، إنها حصلت على مجموع 94%، تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، فهو حلمها المنتظر، كما وصفت وفق حديثها لـ "هُن".

واضافت أنها تشعر بالخوف والقلق من نتيجة التنسيق المنتظرة، "كلنا خايفين وبتمنى أدخل كلية هندسة علشان أحقق حلم أهلي المنتظر من سنوات".

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نيللي: أتمنى أدخل كلية إعلام وحصلت على 92%

لم تختلف أحلام نيللي هاشم، بالشعبة الأدبية أن تلتحق بكلية إعلام الذي تحول إلى أمنية تخشى عدم تحقيقها، "خايفة مجموعي يكون قليل عن الكلية اللي بحلم بيها، ومتوقعتش إني أدخل كلية غيرها بعد سنين من التعب".

عبير أحمد: على الطلاب تجنب سماسرة التنسيق

ووجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد "أمهات مصر" للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام والمقبلين على امتحانات القدرات وتنسيق الجامعات.

وقالت "عبير"، إنه على الطلاب عند الذهاب لأداء اختبارات القدرات تجنب سماسرة التنسيق من الأكاديميات والمعاهد الخاصة غير المعروفة وغير المعتمدة من وزارة التعليم العالي، حتى لا يقعوا فريسة لاستغلالهم ونصبهم ما يؤدي لضياع مستقبلهم.

وأضافت، أن الطالب لابد أن يعلم بأن الكلية التي تناسب قدراته ومواهبة وميوله ويستطيع التفوق فيها هي التي تسمي كلية القمة وليست الكليات ذات المجموع الأعلى، وبالتالي على الطلاب الإلتحاق بالكلية التي تناسبهم ويتفوق فيها ويجد عمل بعد التخرج منها، ولذلك لابد أن يكون حريصًا ويفكر كثيرًا قبل عملية تسجيل رغبات الإلتحاق بالكليات.

وناشدت "عبير" الطلاب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يلتحقوا بمعاهد وكيانات وهمية تؤدي لضياع مستقبلهم، مضيفة: "ربنا يوفق جميع الطلاب".