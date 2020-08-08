سيدة جزائرية تنجب خمسة توائم "ذكور" جميعهم بصحة جيدة

ماما

داخل إحدى المستشفيات الخاصة، بولاية عين الدفلي، جنوب غربي العاصمة الجزائرية، وضعت سيدة 5 توائم، بعد عملية ولادة قيصرية.

وبحسب موقع "TSA" الجزائري، فإن الأم والرضع الخمسة يتمتعون جميعا بصحة جيدة، بعد عملية الولادة التي أجريت داخل مصحة خاصة.

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وظهر أحد أفراد الطاقم الطبي في مقطع فيديو وهو يقفُ إلى جانب الأطفال الخمسة، قائلا "إن فريقا طبيا أشرف على العملية، لكنه لم يشر إلى وزن الرضع"، وفق موقع "سكاي نيوز".

وحظى الخبر بتفاعل كبير على المنصات الاجتماعية، حيث أعرب معلقون عن سعادتهم بسلامة الأم والأبناء الخمسة، وهم جميعا من الذكور.

ويعد التوأم المؤلف من مولودين الأكثر شيوعا بين البشر، لكن عدد الأجنة قد يزيد في بعض الحالات النادرة مثل هذه الحالة.

وبحسب بيانات جامعة ستانفورد الأمريكية، فإن إنجاب التوأم لا يشكل سوى 3 في المئة من إجمالي الولادات بشكل عام.

وتشير المؤسسة الأكاديمية، إلى أن عدة عوامل تتحكم في إنجاب التوائم مثل عامل الوراثة والتقدم في العمر بالنسبة للأم، فضلًا عن العامل العرقي، وسجل الإنجاب لدى المرأة.