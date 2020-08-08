علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ليلى" بفستان أزرق، بصحبة أصدقائها، وعلقت: "يوم حلو أوي مع أعز صحاب"، وانهالت تعليقات متابعيها ومنها: "ليلى علوي جميلة الجميلات، أحلى فنانة بتجنني، إنتي مش ناوية تكبري يا فنانة".
يذكر أن ليلى علوي، تحب مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية العائلية، وكذلك جلسات التصوير التي تخضع لها، حيث شاركت متابعيها بصور سابقة لها على الشاطئ مع نجلها، وضمت الصور العائلة، وشقيقتها وابنتها وزوجها طارق الإبياري.
وظهرت ليلى علوي، بكاش مايو منقوش من ألوان الصيف الروز والأخضر، مع نظارة شمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تنشر صورها مع أصدقائها: يوم حلو مع أعز صحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.