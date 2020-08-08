ليلى علوي تنشر صورها مع أصدقائها: يوم حلو مع أعز صحاب

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

وظهرت "ليلى" بفستان أزرق، بصحبة أصدقائها، وعلقت: "يوم حلو أوي مع أعز صحاب"، وانهالت تعليقات متابعيها ومنها: "ليلى علوي جميلة الجميلات، أحلى فنانة بتجنني، إنتي مش ناوية تكبري يا فنانة".

يذكر أن ليلى علوي، تحب مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية العائلية، وكذلك جلسات التصوير التي تخضع لها، حيث شاركت متابعيها بصور سابقة لها على الشاطئ مع نجلها، وضمت الصور العائلة، وشقيقتها وابنتها وزوجها طارق الإبياري.

وظهرت ليلى علوي، بكاش مايو منقوش من ألوان الصيف الروز والأخضر، مع نظارة شمسية.