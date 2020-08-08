5 فواكه مفيدة لحماية مرضى الكلى من المضاعفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تعد الكلى أهم الأعضاء الحيوية كونها تساهم في تنقية الجسم من السموم والشوائب، لذا عند التعرض لمشكلة صحية يحتاج مريض الكلى الإهتمام بتناول بعض الأطعمة المفيدة لصحة الكلى للوقاية من التعرض للمضاعفات. وهناك مجموعة من الفوائد المفيدة لصحة الكلى. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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