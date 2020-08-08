محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت درة في حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم، الذي أقيم اليوم السبت، بإطلالة حيوية وأنيقة. ارتدت درة فستان بليزر ميتاليك باللون السماوي الباستيل، بطيات رفيعة، واتسم التصميم بقصة محكمة عند منطقة الخصر، وفاتحه صدر على شكل حرف "V". واختارت تصفيه الشعر المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الكاشمير الهادئ، واعتمدت حذاء نيود كلاسيكي كعب عالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل زفاف هند عبدالحليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.