يمنع انتشار كورونا.. حظر السفر أفضل 3 مرات من عودة الحياة لطبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصلت دراسة إلى أن حظر السفر الدولي يمكن أن يكون فعالاً بثلاث مرات في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، من إعادة الفتح والتعايش مع كورونا واستقبال زائرين من الخارج ووضعهم في الحجر الصحي.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، أن الحظر الشامل كان أسهل في التنفيذ، على الرغم من كونه غير مرغوب فيه لأنه يضر بالاقتصاد.

قدرت الدراسة، التي أجراها خبراء في جامعة ستانفورد الأمريكية، كم من الوقت سيستغرق إصابة 0.1 في المائة من السكان بعدوى مختلفة، في ظل قيود السفر.

وجدوا أن الأمر قد يستغرق ما بين 95 و 123 يومًا إذا تم فرض حظر شامل، وتم تعليق جميع الرحلات القادمة، لكن إذا التزم 50 في المائة من الوافدين الجدد الحجر الصحي، فلن يستغرق الأمر سوى 44 أو 46 يومًا، ولكن إذا كان الامتثال جيدًا وتم عزل 95 في المائة من المسافرين الوافدين، فيمكن وصوله إلى ما بين 77 و 89 يومًا.

يقول الباحثون في الدراسة: "الصورة واضحة تمامًا، بدون السيطرة المناسبة، يمكن أن يصبح تدفق المسافرين المصابين بسهولة بذرة لتفشي الفيروس".

في نفس الوقت، أقروا بأن قيود السفر هي قرار سياسي مثير للجدل للغاية ، حيث حذرت شركات الطيران من أنه قد يقضي على صناعة السفر.

كان أداء بلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا أفضل بكثير خلال الموجة الأولى من الوباء، بعد إغلاق حدودها بحدة لمنع تفشي المرض المدمر.

لم يتم نشر الدراسة الأخيرة في مجلة علمية أو تمت مراجعتها من قبل خبراء آخرين، وشارك فيها باحثون من جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند في كندا وجامعة أكسفورد البريطانية.

استخدموا بيانات لمصابي "كورونا" من مقاطعتي لابرادور ونيوفوندلاند الكندية كنموذج، لفهم كيفية احتواء تفشي المرض سريعا، ولم يتم أخذ أي عوامل أخرى في الاعتبار، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه أو معدل انتشار الفيروس.

قدرت الدراسة أن الأمر سيستغرق ما يزيد قليلاً عن شهر حتى يصاب 0.1 في المائة من أي شخص بفيروس كورونا، إذا لم تكن هناك قيود على السفر، في حين يزداد ذلك قليلاً إلى 46 يومًا ، إذا التزم نصف المسافرين الوافدين بقواعد الحجر الصحي.

إذا امتثلت الغالبية العظمى من الناس (95 في المائة) لقواعد العزل الذاتي، فيمكن تمديد الإطار الزمني إلى 89 يومًا، بشكل عام، فإن فرض الحظر الكامل على السفر لا يزال أكثر فعالية - مما أدى إلى إبطاء انتشار المرض بما يصل إلى 123 يومًا.

يقول باحثو الدراسة إن النتائج يمكن تطبيقها على بلدان بأكملها، لكنهم لاحظوا أنها "أفضل بشكل خاص" بالنسبة للمقاطعات والولايات الأصغر.

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في المراحل الأولى من الانتشار، قد تبدو أرقام الحالات الجديدة منخفضة ويمكن التحكم فيها، ولكن عند عدم معالجتها، ستبدأ الأعداد في النمو بمعدل ينذر بالخطر، في هذه المرحلة، يصبح من المستحيل السيطرة على التفشي بالإجراءات الوقائية وحدها.

فرضت المملكة المتحدة بالفعل على البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة إجراءات الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا لجميع الوافدين.

يتعين على الأشخاص الذين يسافرون إلى بريطانيا من كندا والولايات المتحدة ومعظم أمريكا الجنوبية وبعض البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا أن يعزلوا أنفسهم عند وصولهم.

يتعين على المسافرين من إسبانيا والسويد والبرتغال وروسيا والدول الأوروبية الأخرى عالية الخطورة الامتثال أيضًا.

أنشأت بريطانيا "جسورًا جوية" مع العديد من الدول "منخفضة المخاطر" والتي تعفي الركاب من الاضطرار إلى اتباع قواعد العزل.

تشير النتائج إلى أن تخفيف قيود السفر تمامًا أمر ممكن، لكنه سيتطلب شروط حجر صحي صارمة، لمنع تفشي المرض في المستقبل.

يتمثل أحد الحلول في تقليل وقت الحجر الصحي، بدون هذه السياسات، حتى المناطق التي نجحت في إدارة جائحة كورونا حتى الآن معرضة لخطر تفشي وباء جديد في غضون أسابيع قليلة فقط، لذلك من المهم فهم أساليب التفشي المحلية والعالمية ومراقبتها عن كثب والتنبؤ بها وأن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بإعادة الفتح غير المنضبط.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه تقرير صادر عن نواب في بريطانيا، أن تأخير إجراءات الحجر الصحي على الحدود كان خطأً فادحًا سمح بدخول 10 آلاف شخص مصاب إلى المملكة المتحدة وتسبب في سرعة انتشار الفيروس.

حسب خبراء من كلية لندن للصحة والطب، ما يصل إلى 10000 شخص مصاب، معظمهم من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، جلبوا الفيروس إلى المملكة المتحدة.

بلغ عدد الوافدين عن طريق الجو إلى المملكة المتحدة 7 ملايين في يناير، و 6.8 مليون في فبراير و 3.8 مليون في مارس قبل أن ينخفض إلى 112000 فقط في أبريل، وفقًا للتقرير.

أصدرت الحكومة البريطانية قواعد الحجر الصحي لأول مرة في 25 فبراير للمسافرين من ووهان ومقاطعة هوبي في الصين وإيران وأجزاء من كوريا الجنوبية، تمت إضافة شمال إيطاليا إلى القائمة في 8 مارس، ثم تم إضافة البلاد بأكملها بعد ذلك بيومين.

كانت العزلة الذاتية إلزامية لمدة 14 يومًا، ولم تتم إضافة إسبانيا ولا فرنسا إلى القائمة ، وقدرت الدراسات في وقت لاحق أن أكبر عدد من الإصابات في المملكة المتحدة نشأ من الوافدين من إسبانيا - ما يزيد قليلاً عن 33 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 28.5 في المائة - وبلغت ذروتها ما يقدر بنحو 900 شخص مصاب يصلون إلى بريطانيا كل يوم.