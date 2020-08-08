عانى منه أمريكي لـ4 أيام.. عرض جديد قد يكشف إصابتك بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يواصل العلماء محاولاتهم لفك لغز فيروس كورونا المستجد، بعدما تم الكشف عن عرض جديد يكشف عن الإصابة بكوفيد-19.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، العرض الجديد الذي قد يكشف عن إصابتك بـ"كورونا"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

حذر الأطباء من أن "الفواق المستمر" قد يكون عرضًا جديدًا لفيروس كورونا.

"الفواق" هو انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز، وهو العضلة الفاصلة بين صدرك وبطنك وتلعب دورًا مهمًا في عملية التنفس.

يأتي ذلك بعد أن ثبتت إصابة رجل يعاني من الفواق لعدة أيام بفيروس كوفيد-19، على الرغم من عدم وجود أعراض أخرى للفيروس القاتل عند الشخص.

تم إدخال المريض البالغ من العمر 62 عامًا، من شيكاغو بأمريكا ، إلى المستشفي، حيث لاحظ الأطباء أيضًا أنه فقد وزنًا غير مبرر.

وفقًا لتقرير نشر في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، كان الرجل مصابًا بداء السكري ولكنه لم يكن يعاني من الحمى أو التهاب الحلق، وهي الأعراض الرئيسية لكورونا.

لكنه كان يعاني من الفواق المستمر لمدة أربعة أيام، وعندما تم اختباره لفيروس كورونا، كانت نتيجته إيجابية، ما يعني إصابته.

الفواق حالة لا إرادية ويمكن أن تحدث بسبب بعض الأطعمة التي نأكلها أو بسبب التوتر.

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من المعروف أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، هي السعال وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاسة التذوق أو الشم، لكن يبدو أن الأعراض الجديدة تظهر في الفترة الأخيرة.

المواطن الأمريكي، كانت درجة حرارته عند وصوله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى 37.3 درجة مئوية، وكان معدل ضربات قلبه 96 نبضة في الدقيقة.

أجرى الأطباء فحصًا للرئتين ووجدوا "عتامة أرضية" مما يشير إلى أن الشخص قد يعاني من ضعف في الرئة، وجدت فحوصات أخرى أن هذا كان منتشرًا عبر الرئتين، ثم تم نقل المريض إلى غرفة العزل حيث تلقى العلاج من الالتهاب الرئوي.

تم إجراء مسحة اختبار كورونا له، وعند وصوله إلى وحدة الرعاية، تم قياس درجة حرارته مرة أخرى، وكانت عند 38.4 درجة مئوية، وارتفع معدل ضربات قلب المريض أيضًا إلى 104 نبضة في الدقيقة.

وضعه الأطباء في غرفة عزل، وقاموا بمنحه عقار مضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكوين، ثم ثبتت إصابة المريض بالفيروس التاجي.

نظرًا لأن العلماء يعرفون القليل جدًا عن الفيروس ، تستمر الأعراض الجديدة في الظهور، ففي مايو ، تم إضافة فقدان حاسة التذوق والشم إلى قائمة الأعراض الرسمية، كما ادعى باحثون أنه يجب إضافة حالات مثل الصداع إلى القائمة، وأفاد أشخاص آخرون نجوا من كوفيد، أيضًا أن شعرهم بدأ في التساقط.

والآن تقول صحيفة "ذا صن": "نقدم هنا حالة من الفواق المستمر كعرض جديد لعدوى فيروس كورونا، لرجل يبلغ من العمر 62 عامًا".

تضيف الصحيفة: "هذه هي أول حالة تعاني من الفواق المستمر لمريض مصاب بفيروس كورونا".

يقول الأطباء في صحة "Cook County "، بشيكاغو، إنه لا ينبغي استبعاد الأشخاص الذين يعانون من الفواق، من احتمالية الإصابة بكورونا.

وأضافوا: "يجب على الأطباء معرفة اختلافات عدوى كورونا، حيث يتم اكتشاف المزيد من الحالات المصابة بأعراض مختلفة".