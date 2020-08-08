نسرين طافش تدافع عن حسين الجسمي بعد انفجار بيروت: فخر العرب

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، دعمها للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، بعد تعرضه لحملة هجوم عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي تزامن مع طرحه لأغنية "بحبك يا لبنان".

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وحرصت "طافش" على توجيه الدعم لـ"الجسمي"، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، كتبت فيها :"حسين الجسمي فخر العرب، حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب، حسين الجسمي يعني بشرة خير ووجه السعد والخير، قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير، حسين الجسمي كلنا نحبك".

يذكر أن نسرين طافش، بدأت مؤخرا تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع الكثير من الضحايا والمصابين.