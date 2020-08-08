بالصور.. ملكة جمال لبنان وزوجها يقطعان شهر العسل لتنظيف شوارع بيروت

علاقات و مجتمع
بعد 6 أيام فقط من زفافها، قطعت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، شهر العسل، للمشاركة بحملة تنظيف شوارع بيروت، من آثار الإنفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وظهرت ملكة جمال لبنان السابقة، بصحبة زوجها رجل الأعمال زياد عمار، وهما يتجولان بشوارع العاصمة اللبنانية، وسط الشباب المتطوع لتنظيف الطرقات من الركام وحطام الزجاج.
وحرصت "فاليري" على ارتداء الكمامات وتوزيع كراتين مياه كانت تحملها، على الشباب المشارك بحملة التنظيف، بالإضافة لتوزيع المواد الغذائية والمياه على المتضررين، وفقا لموقع قناة "الجديد" اللبنانية.
وكانت قد أثارت ملكة الجمال السابقة، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أوقفت القوى الأمنية حفل الزفاف، لمخالفته للقواعد والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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