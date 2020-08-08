علاقات و مجتمع
شارك الطفل ياسين أمير، نجل الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، بصورة لها عبر حسابه على "الفيسبوك" ليحي ذكرى ميلاد والدته الراحلة.
ونشر "ياسين" صورة من احتفال مضى يجمعه بوالدته وعلق عليها، باللغة الإنجليزية، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد.. ادعوا لمامي بالرحمة واقرأوا لها الفاتحة في عيد ميلادها".
وتفاعل العديد من متابعي "ياسين" مع المنشور، الذي حقق آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.
وتوفيت "غنوة" في أكتوبر 2018، وهي الأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام، وابنة الموسيقار محمد علي سليمان، في المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.
وتعرضت الفنانة الشابة لحادث تصادم بسيارتها، نقلت إثرها إلى العناية المركزة بالمستشفى، لكنها توفيت متأثرة بجراحها.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل الفنانة الراحلة غنوة يحيي ذكرى ميلادها: "ادعوا لمامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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