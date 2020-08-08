فستان قصير شفاف.. الصور الأولى من زفاف هند عبدالحليم بطلة حكايات بنات

لايف ستايل
شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور من حفل زفاف الفنانة الشابة هند عبدالحليم.
وظهرت "هند" بفستان غير تقليدي، قصير مكشوف الكتفين، والذراعين، من الجوبير الأبيض، وله اكستنشن شفاف من الخلف.
كما اعتمدت العروس على طرحة من التُل الشفاف، مع هيد بيس، مع الشعر الويفي المنسدل، والمكياج البسيط المطفي.
وكانت الفنانة هند عبدالحليم، أعلنت خطبتها مؤخرًا، على شاب من خارج الوسط، يُدعى كريم قنديل.
جدير بالذكر، أن "هند" إحدى بطلات الموسم الأخير من مسلسل "حكايات بنات"، وهي ابنة أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق.
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