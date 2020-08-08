الامارات | تنطلق من المطار وتعود إليه .. رحلات طيران وهمية في تايوان للترفيه عن السكان

شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق من المطار وتعود إليه .. رحلات طيران وهمية في تايوان للترفيه عن السكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحاول تايوان تلبية احتياجات سكانها الذين يتوقون إلى السفر، في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير تجربة طيران وهمية لا تأخذهم إلى أي مكان حقاً.

وفي يوليو، منح مطار “سونغشان” في تايوان لسكانه فرصة التظاهر بالسفر، وإعادة عيش تجربة المرور عبر إجراءات الهجرة، والصعود على متن طائرة، ثم النزول منها للعودة إلى بلادهم.

وقامت شركة خطوط طيران “إيفا أير” (EVA Air) بترقية تجربة السفر المزيفة من خلال تقديم رحلة فعلية، وإذا كنت تتساءل عن وجهة الرحلة، فهي لن تصل إلى أي مكان.

وحسب "سي ان ان عربية" تقدم “EVA Air”، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في تايوان، رحلة خاصة اليوم، 8 أغسطس، (يوم الأب في تايوان)، وذلك للمساعدة في تلبية احتياجات السفر لدى عملائهم.

وستستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات، وستقلع الرحلة من مطار “تايبيه تاويوان”، لتحلق في السماء قبل العودة إلى المطار ذاته.

وذكرت شركة “EVA Air” في بيان صحفي على موقعها: “تم تعليق سوق السفر الدولي لأكثر من نصف عام”، ثم أضاف البيان: “صرخات المواطنين للسفر خارجاً تزداد قوة. ولإرضاء رغبات المسافرين، قررت EVA Air تقديم تجربة سفر بديلة في 8 أغسطس، في يوم الأب”.

وإذا كان يوماً صافياً، سيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر معالم شهيرة في تايوان، بما في ذلك ساحل “هوادونغ”، إضافة إلى جزر مجاورة لها.

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وسيركب المسافرون على متن طائرة “هيلو كيتي دريم” فائقة الشعبية، وهي من طراز “A330”.

ويمكن للركاب توقع وسائل راحة تتزين بشخصية “هالو كيتي”، إضافة إلى خدمة “واي فاي” مجانية، ونظام ترفيه على متن الطائرة كان يقتصر على الرحلات الطويلة فقط عادةً.

وسيكون تناول الطعام في الطائرة من السمات البارزة في الرحلة أيضاً.

وتتضمن الأطباق الرئيسية طبق “تشيراشي دون”، من إعداد الشيف الحائز على 3 نجوم “ميشلان”، موتوكازو ناكامورا، إضافة إلى طبق شعيرية كلاسيكي مع لحم البقر.

وتغادر الرحلة في الساعة 10:30 صباحا، ويتم تشغيلها تحت رقم الرحلة “BR5288”.

ولكن، لماذا الرقم 5288 بالتحديد؟ عند نطق هذه الأرقام، فهي تشبه جملة “أحب أبي” باللغة الصينية.

وتكلف التذكرة في الدرجة الاقتصادية 180 دولارا.

ويمكن للركاب ترقية مقاعدهم إلى درجة رواد الأعمال مقابل 34 دولارا إضافيا.

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