مفيد للبشرة والشعر.. رجيم التين الشوكي لإنقاذ الوزن في الصيف

صحة
تنتشر في الشوارع العامة والميادين عربات التين الشوكي، والذي يحرص البعض على تناوله للتخلص من العطش، إلا أنه لا يعلم أن تلك الفاكهة تساعد كذلك في الحمية الغذائية.
وبحسب موقع "ميديكال"، ففاكهة التين الشوكي، غنية جدا بالبوتاسيوم الذي يحد من الشعور بالعطش، كما أنها غنية بالماغنسيوم والحديد والفيتامينات.
ووفقًا للموقع، فإن التين الشوكي، غني بالألياف، وسيُساعدك إذا كنت دائم الإحساس بالجوع، كما سيساعد في هضم الأكلات الدسمة، وينصح به بعد أي وجبة تحتوي على الدهون.
وتحتوي ثمرة التين الواحدة على 30 سعرا حراريا، لذلك لا تعتبر من الفاكهة التي تساعد على زيادة الوزن، وتعد أفضل طعام للحمية الغذائية، كما أنها تعالج عسر الهضم، وتساعد في خفض مستوى السكر في الدم بنسبة 20%.
كما أن التين الشوكي، مفيد للبشرة والشعر، فهو بديل صحي للعصائر المُعلبة التي نلجأ إليها كحل سريع للعطش، وتمتلأ بالسكر الذي يدمر الصحة.
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