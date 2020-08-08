السفيرة عزيزة يحقق حلم الأولى على الثانوية العامة "سامية مذيعة"

أخبار من الوطن نيوز

حقق برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلاميتين شيرين عفت ورضوى حسن، رغبة الطالبة سامية محمد عبد الرحمن، الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين.

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وطالبت الإعلامية شيرين عفت من "سامية" تقديم البرنامج، إذ طرحت عليهما عدة أسئلة من بينها: "بعد التخرج من الثانوية العامة هل تشتاقون إليها أم لا؟"، فأجابت الإعلامية رضوى حسن قائلة: "لا أكيد مش مشتاقة للثانوية العامة، بشتاق لأصحابي وللحلم اللي نفسي كنت أحققه لكن أيام الثانوية العامة نفسها لأ".

وأجابت الإعلامية شيرين عفت، قائلة: "الحمد لله أنا ممرتش بتجربة الثانوية العامة، وبشكر أمي على كدة، بس أنا مريت بتجربة صعبة وهي إني أسيب مدرسة GCE قبل ما تتغير وتبقى IG".