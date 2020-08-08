كل ما تريد معرفته عن التهاب المرارة بعد إصابة فاروق فلوكس به

صحة

تعرض الفنان فاروق فلوكس لوعكة صحية، نُقل على إثرها للمستشفى، وخضع لعملية إزالة المرارة بعد التهابها، والتهاب المرارة هو مرض شائع أصيبت به مؤخرا ابنة الفنان أحمد زاهر، وفيما يلي كل ما تود معرفته عن المرارة، بحسب موقع "ويب مد".

تشخيص المرارة

تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية

هو اختبار غير جراحي، يرتد فيه مسبار على الجلد موجات صوتية عالية التردد خارج البطن.

الموجات فوق الصوتية، اختبار ممتاز لحصوات المرارة وللتحقق من جدار المرارة.

فحص HIDA

في هذا الاختبار يجري حقن الصبغة المشعة عن طريق الوريد ويجري إفرازها في الصفراء.

ويُرجح التهاب المرارة، إذا أظهر الفحص أن المادة الصفراوية لا تصل من الكبد إلى المرارة.

المنظار الداخلي (ERCP)

باستخدام أنبوب مرن يدخل من خلال الفم، ثم من خلال المعدة، إلى الأمعاء الدقيقة، يمكن للطبيب أن يرى من خلال الأنبوب ويحقن الصبغة في قنوات نظام الصفراء.

يمكن استخدام أدوات جراحية صغيرة لعلاج بعض حالات حصوات المرارة أثناء ERCP.

الرنين المغناطيسي (MRCP)

يوفر جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا عالية الدقة للقنوات الصفراوية والبنكرياس والمرارة.

تساعد صور MRCP في توجيه المزيد من الاختبارات والعلاجات.

الموجات فوق الصوتية بالمنظار

يجري إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية الدقيقة في نهاية الأنبوب المرن من خلال الفم إلى الأمعاء.

يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية بالمنظار الداخلي في الكشف عن تحصُّر الصفراوية والتهاب البنكرياس المراري.

الأشعة السينية للبطن

على الرغم من أنها قد تستخدم للبحث عن مشاكل أخرى في البطن، إلا أن الأشعة السينية لا يمكنها بشكل عام تشخيص مرض المرارة.

ومع ذلك، قد تكون الأشعة السينية قادرة على اكتشاف حصوات المرارة.

Advertisements

حصوات المرارة

لأسباب غير واضحة، يمكن أن تتبلور المواد الصفراوية، في المرارة لتشكل حصوات المرارة.

يمكن أن تسبب حصوات المرارة، الشائعة وغير الضارة عادة، ألمًا أو غثيانًا أو التهابًا.

التهاب المرارة

التهاب المرارة، غالبًا بسبب حصاة المرارة في المرارة، يسبب التهاب المرارة آلامًا شديدة وحمى، ويمكن أن يتطلب جراحة عندما تستمر العدوى أو تتكرر.

سرطان المرارة

على الرغم من ندرة حدوثه، يمكن أن يؤثر السرطان في المرارة، يصعب التشخيص ويوجد عادةً في المراحل المتأخرة عندما تظهر الأعراض.

قد يشبه أعراض حصوات المرارة.

التهاب البنكرياس المرصوي

حصى مرارة تصطدم بالقنوات التي تصرف البنكرياس، وينتج عنها التهاب البنكرياس، وهي حالة خطيرة.

علاج المرارة

جراحة استئصال المرارة

يقوم الجراح بإزالة المرارة إما باستخدام منظار البطن (عدة جروح صغيرة) أو جراحة "مفتوحة" تقليدية مع شق أكبر.

المضادات الحيوية

على الرغم من أن المضادات الحيوية لا تعالج عادةً التهاب المرارة، إلا أنها يمكن أن تمنع العدوى من الانتشار.

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

بعد جراحة سرطان المرارة، يمكن استخدام العلاج الكيميائي والإشعاعي للمساعدة على منع عودة السرطان.

حمض Ursodeoxycholic

في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل من حصوات المرارة والذين ليسوا مرشحين جيدين للجراحة، يعتبر هذا الدواء عن طريق الفم خيارًا.

قد يساعد حمض Ursodeoxycholic في حل حصوات المرارة الصغيرة من الكوليسترول وتقليل الأعراض.

تفتيت الحصى بموجات الصدمة خارج الجسم

يجري عرض موجات صدمة عالية الطاقة من آلة عبر جدار البطن، ما يؤدي إلى تكسير حصوات المرارة.

يعمل تفتيت الحصى بشكل أفضل في حالة وجود عدد قليل من حصوات المرارة الصغيرة.

الإذابة

يجري إدخال إبرة عبر الجلد في المرارة، ويجري حقن المواد الكيميائية التي تذيب حصوات المرارة.

نادرا ما تستخدم هذه التقنية.