منها تناول التونة.. 8 عادات خاطئة تهدد صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

يشكل اتباع بعض العادات الخاطئة مخاطر مختلفة على صحة الدماغ، والقدرة على التركيز والانتباه، خاصة أن تلك العادات تضر بكيمياء الدماغ.

وللتعرف على أخطر العادات التي تؤثر على صحة الدماغ.

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