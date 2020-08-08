منها تناول التونة.. 8 عادات خاطئة تهدد صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يشكل اتباع بعض العادات الخاطئة مخاطر مختلفة على صحة الدماغ، والقدرة على التركيز والانتباه، خاصة أن تلك العادات تضر بكيمياء الدماغ.
وللتعرف على أخطر العادات التي تؤثر على صحة الدماغ.
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