علامات إذا ظهرت عليك لا تذهب إلى العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من العلامات عند ظهورها على الشخص يجب الانتباه إليها والبقاء في المنزل، وتجنب الذهاب إلى العمل، حسب ما ذكر موقع "health".

1- بدأت تشعر بالمرض:

قد يبدو البقاء في المنزل عند ظهور أول علامة للمرض أمرا احترازيا للغاية، ولكن فيما يتعلق بالزكام أو الأنفلونزا، فأنت أكثر عدوى خلال هذا الوقت.

بمجرد أن يتضح أنك مريض وتظهر عليك أعراض التهاب الحلق، وآلام جسمك، وخفقان رأسك، لا بد عليك أخذ قسط من الراحة والاعتناء بنفسك جيدا، وبالتالي تقصير مدة المرض بشكل عام.

2- لديك حمى:

تقول إيلين، مديرة برنامج طب السفر الصحي بجامعة فلوريدا الدولية وعيادة اللقاحات، أنه إذا كان مقياس الحرارة لديك يقرأ أكثر من 38 درجة مئوية، فيجب عليك البقاء في السرير، وتضيف: "إذا كنت مصابا بالحمى، ومن الأفضل الابتعاد عن المكتب حتى تصبح خاليا من المرض ولتجنب انتشار الأمراض المعدية لزملاء العمل".

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3- لن تكون منتجا:

بصرف النظر عن إمكانية إصابة زملائك في العمل، من المهم تقييم مقدار ما ستنجزه بالفعل في حالة مرضك والتوجه إلى العمل، لذا فإن مرضك يعطل قدرتك على العمل، ومن المرجح أن يتم فصلك لكونك غير منتج.

4- أنت لا تتحسن:

بعد محاربة أعراض خفيفة إلى معتدلة لبضعة أيام، يجب أن تبدأ في التعافي، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حان الوقت لأخذ يوم إجازة والنظر في مراجعة الطبيب، وحتى لو لم تكن هناك مشكلة كبيرة، فهذا يكفي ليكون علامة حمراء أن جسمك قد يحتاج إلى بعض فترات الراحة.

5- أنت تتناول أدوية لها آثار جانبية:

بعض العلاجات لها آثار جانبية يمكن أن تجعل إنجاز العمل صعبا، ومن أحد الأمثلة على ذلك الأدوية التي قد تسبب النعاس، لذا من الأفضل البقاء في المنزل، وبعد الشفاء تتم العودة إلى العمل لتكون أكثر إنتاجية.