5 طرق مختلفة لممارسة تمارين "كور Core" لنحت الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يبحث الكثير عن التمرينات التي تساهم في تقوية عضلات الجسم الأساسية والتخلص من الدهون المخزنة في الجسم، ومن أهم هذه التمرينات مجموعة تمرينات "كور Core" لدورها الفعال في التخلص من دهون البطن أو الكرش. وللتعرف على كيفية ممارسة تلك التمرينات. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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