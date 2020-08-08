فرصة تغير حياة "الميزان".. تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: حاول خوض تجارب جديدة مع شريكك، وسوف يساعدك هذا في التعرف على شخصيته، وسيدخل السرور على قلبك.

مهنياً: عليك الاسترخاء بعد الانتهاء من أداء عملك، وبهذا ستتخلص من المشاعر السلبية بشكل صحي نفسيا وجسديا.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: التفكير المنطقي سيساعدك على اختيار الطرق الصحيحة التي ستعود عليك بالخير والرفاهية مع شريكك.

مهنياً: حاول مساعدة وتوجيه من يلجأ إليك طلبا للدعم من زملائك، سيفتح ذلك قلوب من حولك.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: فكر في المشاعر المتضاربة بداخلك قبل اتخاذ أي قرار يخص علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: ستجني ثمار عملك الجاد في الفترة المقبلة، لا تقلق.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: افصح عن مشاعرك، فذلك سوف يساعدك على الشعور بسلام نفسي، كما سيرفع من معنويات شريكك.

مهنياً: لا تدع رؤيتك لفشل زملائك الآخرين تصيبك بالإحباط، ولا تحمل نفسك هموم الآخرين.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: على الرغم من عدم اعترافك بذلك، إلا أنك تخوض تجربة عاطفية، لا تخجل من ذلك، واتجه نحو تلك التجربة، واستمتع بها.

مهنياً: لا تجعل تأخر زملائك في العمل عن تسليم المهمات المطلوبة منهم يؤخرك أو يضغط على أعصابك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: هذا الأسبوع، من المهم أن تفكر في نجاحك العاطفي وكيف تنسي مشاعرك السلبية.

مهنياً: ربما تبدو أنك شخصية سهلة الخداع، لهذا احذر جيدا ممن حولك، فربما يحاول أحدهما النصب عليك.

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-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: تشعر بالتناقض في أمر ما، عليك تأجيل إتخاذ أي قرارات هامة حتى يصبح المسار الخاص بك أكثر وضوحا.

مهنياً: هناك فرصة جيدة تغير حياتك في انتظارك، ولكن عليك التفكير جيدا، لأن وقت تحقيق حلمك ربما في الطريق إليك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، أجواء رومانسية غير جيدة، ربما تجعلك تشعر بعدم الرغبة في استكمال العلاقة.

مهنياً: تشعر بضغط كبير في مجال عملك، ولكن كن حذرا في التعامل مع أصدقائك وتجنب انتقاد أفعالهم.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فربما يحدث ذلك قريبا، وإذا كان لديك شريك، سوف ترغب في الزواج.

مهنياً: يعتبر اليوم مرتبك بالنسبة لك في كافة أمور عملك، لذا حان الوقت لإعادة تقييم أولوياتك.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: من المحتمل أن تكون ليلة مميزة هذا المساء، ربما تأتيك رسالة عاطفية أو دعوة من شريكك لتناول العشاء معا.

مهنياً: هناك شخص ما يكرهك ويحاول أن يوقعك في بعض المشاكل، لذلك كن حذرا في التعامل مع الأخرين.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: أحد المقربين لك يعبر لك عن حقيقة مشاعره فلا تنتظر واخبره بما تشعر نحوه.

مهنياً: علاقة متوترة بينك وبين أصدقائك في العمل، ولكن عليك الصبر والهدوء.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: لم تتمكن من التخلص من الشك الذي يسيطر على تفكيرك وسيؤثر عليك ذلك كثيرا في تعاملك مع شريكك.

مهنياً: أنت بحاجة إلى ترقية أو شهادة من حولك للإشادة بأعمالك، لكن شخصيتك العنيدة لا تسمح لك بطلب ذلك.