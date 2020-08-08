فرصة تغير حياة "الميزان".. تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: حاول خوض تجارب جديدة مع شريكك، وسوف يساعدك هذا في التعرف على شخصيته، وسيدخل السرور على قلبك.
مهنياً: عليك الاسترخاء بعد الانتهاء من أداء عملك، وبهذا ستتخلص من المشاعر السلبية بشكل صحي نفسيا وجسديا.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: التفكير المنطقي سيساعدك على اختيار الطرق الصحيحة التي ستعود عليك بالخير والرفاهية مع شريكك.
مهنياً: حاول مساعدة وتوجيه من يلجأ إليك طلبا للدعم من زملائك، سيفتح ذلك قلوب من حولك.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: فكر في المشاعر المتضاربة بداخلك قبل اتخاذ أي قرار يخص علاقتك بشريك حياتك.
مهنياً: ستجني ثمار عملك الجاد في الفترة المقبلة، لا تقلق.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: افصح عن مشاعرك، فذلك سوف يساعدك على الشعور بسلام نفسي، كما سيرفع من معنويات شريكك.
مهنياً: لا تدع رؤيتك لفشل زملائك الآخرين تصيبك بالإحباط، ولا تحمل نفسك هموم الآخرين.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: على الرغم من عدم اعترافك بذلك، إلا أنك تخوض تجربة عاطفية، لا تخجل من ذلك، واتجه نحو تلك التجربة، واستمتع بها.
مهنياً: لا تجعل تأخر زملائك في العمل عن تسليم المهمات المطلوبة منهم يؤخرك أو يضغط على أعصابك.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: هذا الأسبوع، من المهم أن تفكر في نجاحك العاطفي وكيف تنسي مشاعرك السلبية.
مهنياً: ربما تبدو أنك شخصية سهلة الخداع، لهذا احذر جيدا ممن حولك، فربما يحاول أحدهما النصب عليك.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: تشعر بالتناقض في أمر ما، عليك تأجيل إتخاذ أي قرارات هامة حتى يصبح المسار الخاص بك أكثر وضوحا.
مهنياً: هناك فرصة جيدة تغير حياتك في انتظارك، ولكن عليك التفكير جيدا، لأن وقت تحقيق حلمك ربما في الطريق إليك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، أجواء رومانسية غير جيدة، ربما تجعلك تشعر بعدم الرغبة في استكمال العلاقة.
مهنياً: تشعر بضغط كبير في مجال عملك، ولكن كن حذرا في التعامل مع أصدقائك وتجنب انتقاد أفعالهم.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فربما يحدث ذلك قريبا، وإذا كان لديك شريك، سوف ترغب في الزواج.
مهنياً: يعتبر اليوم مرتبك بالنسبة لك في كافة أمور عملك، لذا حان الوقت لإعادة تقييم أولوياتك.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: من المحتمل أن تكون ليلة مميزة هذا المساء، ربما تأتيك رسالة عاطفية أو دعوة من شريكك لتناول العشاء معا.
مهنياً: هناك شخص ما يكرهك ويحاول أن يوقعك في بعض المشاكل، لذلك كن حذرا في التعامل مع الأخرين.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: أحد المقربين لك يعبر لك عن حقيقة مشاعره فلا تنتظر واخبره بما تشعر نحوه.
مهنياً: علاقة متوترة بينك وبين أصدقائك في العمل، ولكن عليك الصبر والهدوء.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: لم تتمكن من التخلص من الشك الذي يسيطر على تفكيرك وسيؤثر عليك ذلك كثيرا في تعاملك مع شريكك.
مهنياً: أنت بحاجة إلى ترقية أو شهادة من حولك للإشادة بأعمالك، لكن شخصيتك العنيدة لا تسمح لك بطلب ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة تغير حياة "الميزان".. تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.