إطلالات كاجوال صيفية من جيسيكا ألبا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:54 مساءً - جيسيكا ألبا، ممثلة أمريكية ظهرت في التلفزيون والسينما؛ بعدما أبدت اهتمامها بالتمثيل منذ سن الخامسة، وعندما بلغت أحد عشر عامًا؛ قامت والدتها باصطحابها إلى مسابقة تمثيل في بيفرلي هيلز، وكانت الجائزة الكبرى دروسَ تمثيلٍ مجانية، وفازت ألبا بالجائزة، وأخذت أول الدروس في التمثيل، ولاقت إعجابًا كبيرًا بموهبتها، وظهرت ألبا في قائمة "أجمل 100 امرأة" في مجلة ماكسيم، وتم التصويت لها برقم واحد على قائمة "أفضل 99 امرأة" في عام 2006، فضلًا عن "أكثر النساء إثارة في العالم" على مجلة FHM في عام 2007، كما حصلت ألبا على جوائز مختلفة؛ تقديرًا لتمثيلها، بما فيها جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة تلفزيون. وعلى الصعيد الشخصي؛ تمتاز جيسيكا ألبا باختيار أزيائها وتنسيقاتها المتنوعة، ومن وحيها جمعنا لكِ اليوم -عزيزتي- أحدث إطلالاتها الكاجوال المناسبة لفصل الصيف، فتألقي على غرارها.



فساتين صيفية كاجوال

فساتين صيفية كاجوال



اعتمدت جيسيكا ألبا على خيارات الفساتين الصيفية بأسلوب الكاجوال؛ من خلال حفلاتها البسيطة وتجمعاتها مع الأصدقاء، ومنها تأنقت بفستان طويل وواسع باللون البيج المزين بخطوط متعرجة زرقاء، وأكملت جمالها بحذاء طويل ذي كعب بنيّ وأقراط دائرية ذهبية، إلى جانب تسريحة الشعر المنسدل بطريقة شبابية، واختارت في إطلالة أخرى فستانًا أحمر طويلًا مصممًا بفتحة في الخلف، ومزينًا برسومات بيضاء، ومن الناحية الجمالية؛ لجأت إلى تسريحة شعر مموجة وطلاء شفاه أحمر؛ لمظهر جذاب وأنثوي، وفي الإطلالة الثالثة نسقت فستانًا عنابيًّا منقوشًا بالأبيض، ومصممًا بطريقة صيفية فضفاضة مع أكمام واسعة، وأكملت إطلالتها بحذاء ذي كعب أسود وتسريحة مموجة ومنسدلة للشعر، فيما ظهرت بفستان أسود قصير مصمَّم بكُمٍّ واحد، ومزيّن بزهور حمراء؛ لمظهر شبابي.

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تنسيقات القمصان الرسمية

تنسيقات القمصان الرسمية



فضّلت جيسيكا ألبا ارتداء القمصان الرسمية بتنسيقات شبابية مختلفة، وفي أحدث إطلالاتها ارتدت قميصًا أبيض مخططًا بالأسود ومزينًا بأزرار بيضاء ناعمة مع بنطال أسود واسع ذي خصر عالٍ، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية ناعمة وتسريحة شعر مموجة، وأطلّت بقميص أبيض مصمم بمطاط في أطراف الأكمام مع شورت من الجينز الأزرق المزين بحزام بنيّ؛ لمظهر حيادي كاجوال.

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إطلالات شبابية بالبنطال

إطلالات شبابية بالبنطال



لإطلالة مريحة وأنيقة بالبنطال، ظهرت جيسيكا ببنطال بنيّ من قماش الساتان المزين بنقوشات ورسوم سوداء مع بلوزة بيضاء مصممة بفتحات بسيطة وقماش بنيّ في أطراف الأكمام، واعتمدت لجمال هذه الإطلالة تسريحة شعر مموج ومنسدل وقلادة طويلة ذهبية، وفي الإطلالة الثانية تألقت ببنطال جينز أزرق مع بليزر بنفسجي وقميص بدرجة مختلفة من اللون البنفسجي، وأكملت مظهرها بربطة شعر بيضاء مزينة بطبعات ورسوم ملونة.

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