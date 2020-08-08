صيحات فساتين سهرة من مجموعات ريزورت 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - حضرت فساتين السهرة بشكل كبير وتميزت بالقصات المبتكرة والتفاصيل فائقة الأناقة، ضمن مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2021.

"الخليج 365 " تستعرض لكِ أحدث الموديلات لتكوني السباقة في التعرف إلى أبرز صيحات العام المقبل.

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فساتين سهرة طبقات آخر موضة 2021



GIAMBATTISTA VALLI



يبدو أن الفساتين المؤلفة من طبقات ستكون نجمة هذا الموسم حيث هيمنت على مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2021، قدمت ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli فستان شديد النعومة بتوب مزين بطبعات رقيقة وتنورة على هيئة طبقات مكشكشه، فيما كشفت ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini عن فستان أبيض قصير مزدان بالترتر وكشاكش حول الياقة والصدر.



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فساتين سهرة مطبعة من مجموعات 2021

CAROLINA HERRERA

حضرت فساتين السهرة المزينة بالطبعات ضمن مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2021، تألقت عارضة كارولينا هيريرا Carolina Herrera بفستان مميز بتنورته المنفوشة المغطاة برسومات الورود الكبيرة بينما زين التوب الأسود بفيونكه كبيرة، كما أحببنا الفستان عالي الخصر من توقيع زيمرمان Zimmermann.

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فساتين الكاب من مجموعات الريزورت

ALBERTA FERRETI



حضرت الفخامة وتمثلت في فساتين السهرة المزودة بالكاب الطويل حيث أطلت إحدى عارضات ماركة إرديم Erdem بفستان طويل محبوك بالتطريز اليدوي مزين بكاب من نفس اللون والخامة، كما أعجبتنا الفساتين الناعمة المزينة بكاب قصير موصول بالأكمام من مجموعة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.

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