أحدث صيحات وموديلات التنانير القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - لطالما كانت التنانير القصيرة موجودة في الموضة وأهم صيحاتها برزت في موسم ما قبل خريف 2020 بتصاميمها المتنوّعة والرائعة شرط كيفية تنسيقها بأسلوب يجمع بين الرقي والعصرية.



إطلالة راقية مع التنورة القصيرة

موسكينو Moschino

حتى تتألّق الفتاة والسيدة بإطلالة راقية بالتنورة القصيرة ما عليها سوى اختيار تلك التي يصل طولها أعلى حدّ الركبة بقليل مع عدم المبالغة في اختيار الطول القصير جداً، كما بإمكانها تنسيقها مع بلايزر ناعمة، وغير مفتوحة من عند الصدر أو الظهر، ومن الأفضل أن تكون قمصاناً بأكمام طويلة أو تيشيرتات قطنية، ولا مانع من إضافة بعض الإكسسوارات الصيفية الناعمة التي تزيد اللوك أناقة.

برزت موديلات وتصاميم من التنانير القصير من قماش التويد المونّس بألوان هادئة، تجمع بين الأبيض والزهري بتصميم أنيق؛ حيث إنها مزيّنة بكشكش ناعم عند منطقة الخصر، ومن ثم تنسدل ضيّقة بطول يصل أعلى حدّ الركبة.

كما ظهرت التنانير القصيرة بقماش القطن باللون الأسود وبقصّة شبابية قصيرة مع خصر عالٍ، ومرصّعة بحبّات الكريستال البرّاقة المتفاوتة الأحجام، ويزيّنها من الخلف سحّاب معدني ذهبي.

لم تغب التنانير القصيرة المصنوعة من الحرير هذا الموسم، والمستوحاة من الستينيات مع خصر عالٍ ومزيّنة برسومات الورود بألوان صيفية حيوية منها الأبيض، الأحمر، الأزرق والأخضر...

أما التنانير القصيرة المشغولة بالدانتيل الراقي والناعم، فهي تمنح لوكاً كلاسيكياً جدّياً يليق بمناسبات العمل والمشاوير الصباحية.

لا شكّ أن هذا النوع من التنانير يظهر جزءاً كبيراً من الساق، الأمر الذي يعزّز الشعور بالطول، لذلك لا مانع أبداً من اختيار تنورة قصيرة مغطاة بطبقة ماكسي من التول وتنسيقها مع تيشيرت باللون الأبيض لطلّة صيفية جميلة.

تابعي المزيد: اتجاهات التنانير العصرية صيف 2020 من ماركات عالمية



الشيفون والدانتيل

مايكل كورس Michael Kors

برزت أيضاً موديلات التنانير القصيرة من الشيفون المنقوش بورود باللون البرتقالي ونقوش أخرى سوداء وبنية داكنة، وجاء تصميمها مختلفاً بحيث ظهر القماش كما لو أنه من طبقتين، طبقة داخلية وأخرى خارجية مفتوحة من الأمام، ويصل طول التنورة إلى منتصف الركبة، ويمكن تنسيقها مع حذاء باللون الأسود.

أما تنورة الدانتيل البرتقالي فهي تتأّلف من جزأين، جزء داخلي باللون الأبيض بخطوط مستقيمة وملائمة لشكل الجسم، بينما الجزء الخارجي من الدانتيل البرتقالي المفرّغ؛ حتى يظهر اللون الأبيض من أسفله، ويمكن تنسيقها مع حذاء ذهبي وإكسسوار صيفي ذهبي ناعم.

لم يغب قماش الشيفون هذا الصيف، فقد ظهرت أيضاً تنانير قصيرة منقوشة بورود باللون الأحمر القاتم والأحمر الفاتح، والقماش المضلّع الرائع، مع فتحة جانبية صغيرة، أما طول التنّورة فيصل إلى الركبتين، ويمكن تنسيقها مع حذاء باللون الذهبي وإكسسوار رقيق ذهبي اللون أيضاً.

تابعي المزيد: أحدث تنسيقات الفساتين والتنانير من علا فرحات