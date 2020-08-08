موديلات أحذية فضي 2020 لاطلالات جذابة ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - ​برزت العديد من صيحات الاحذية لموسم الصيف هذا العام، ومنها موديلات أحذية فضي 2020، حيث يتناسب الحذاء الفضي مع العديد من الألوان مثل الأسود والأبيض والوردي والأزرق والأحمر وغيرها.



شاهدي مجموعة موديلات أحذية فضي بتصاميم متنوعة لتجدي فيها ما يتناسب مع ذوقك.



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أحذية كلاسيكية باللون الفضي





Bottega Veneta







قدمت بعض الماركات أحذية كلاسيكية باللون الفضي مثل حذاء بوتيغا فينيتا Bottega Veneta بالمربعات الفضي والكعب العالي.



كما قدمت ماركة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana حذاء فضي لامع مزين بالكريستال من الأمام ومفتوح من الخلف.











صنادل فضي



Michael Kors

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برزت بعض موديلات الصنادل الفضي لإطلالة عصرية وجذابة في المناسبات الصيفية.



قدم المصمم مايكل كورس Michael Kors صنادل فضي بتصاميم مختلفة، مثل الصندل بالكعب العريض والصندل بسوار الـCross.



كما قدمت ماركة ميو ميو Miu Miu صندل فضي فلات بتصميم عصري يتناسب مع العطلات الصيفية.





وأحببنا صندل توم فورد Tom Ford الفضي بالكعب العالي ذو التصميم غير التقليدي مع السوار المزدوج حول الخصر.





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البوت الفضي



Burberry





قدمت بعض الماركات البوت الفضي الذي يمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار.



من ماركة بربري Burberry، اخترنا لكِ البوت الفضي اللامع بالتصميم الطويل، كما قدمت ماركة Jeremy Scott بوت فضي لامع بتصميم طويل وكعب عالي.



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