لفات حجاب للوجه الدائري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - تهتم كل الفتيات بتفاصيل مظهرهن بشكل كبير، ومن أبرز تفاصيل الإطلالة التي تغيِّر الكثير في مظهر الفتيات المحجبات لفات حجاب ؛ حيث تلعب دورًا مهمًّا. ولأن الكثيرات لا يدركن أهمية اختيار الحجاب المناسب لشكل الوجه، ولا سيّما صاحبات الوجه الدائري؛ إذ عليهن اختيار لفة تخفي الشكل الدائري للوجه؛ حتى يبدو أطول وأنحف، فإليكِ فيما يلي بعض لفات الحجاب المناسبة لكِ مع النصائح.



لفة الحجاب المناسبة لكِ

لفات حجاب



لتطبيق لفة حجاب مناسبة للوجه، يمكنكِ تطبيق لفة الحجاب المثلث، الذي يتطلب منكِ ثني الحجاب بطريقة مربعة ثم مثلثة، ومن ثَمَّ وضعه على الرأس بتساوي الطول بين الطرفين، ثم اربطيه من المنتصف، ولكن بشكل غير محكم؛ حتى لا تُبْرِزِي منطقة الوجنتين لديكِ، وابتعدي عن ثني الحجاب من الطرفين، بل اربطيهما ببعضهما للخلف، بحيث ينسدل المثلث من الخلف، أو اعقديه مع الرباط، ويمكنكِ استخدام بطانة قطنية؛ لمظهر أكثر احتشامًا. وإن لم تعجبكِ هذه الطريقة، فيمكنكِ وضع الحجاب على الرأس؛ بحيث يبقى الطرفان غير متساويين ومنقسمين إلى ثلث وثلثين، ثم قومي بلَفّ الطرف الطويل على الرقبة، واثنيه من الأمام قليلًا حتى يعطي وجهكِ طولًا، ويُظهر جزءًا بسيطًا من البطانة، ويمكنكِ ترك الجزء الطويل منسدلًا على أحد الجانبين، أو ربطه بعقدة مع الطرف الآخر، وذلك يناسب الحجاب القطني أكثر، ننصحكِ عزيزتي عند ارتداء الحجاب بعدم وضع البطانة القطنية التي تخفي جزءًا من الجبهة إلا في حالة ارتداء الحجاب الواسع؛ لضمان إخفاء الشعر بشكل جيد، ويمكنكِ لف الطرحة بداية من خط نمو الشعر، بحيث تمرّ بجانب الوجنتين بطريقة مرتخية، مما يعطي شكلًا بيضاويًّا للوجه، كما تناسبك لفة الحجاب التوربان، التي تتميز بعقدة أمامية؛ لأنها تمنح الوجه شكلًا مميزًا وبعض الاستطالة، واحرصي على عدم شده؛ حتى لا يُبْرِزَ الجبهة.

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نصائح تمنحكِ إطلالة مثالية بالحجاب

لفات حجاب



إذا كنتِ من اللواتي يُردن الظهور بإطلالة حجاب أنيقة، ولكن قد يقعن في بعض الأخطاء الخاصة بكيفية وضع الحجاب أو تنسيق الملابس مع بعضها البعض، فاحرصي -عزيزتي- على عدم ارتداء الحجاب ذي الطبعات والرسومات مع الملابس المزينة والمزركشة، فإن كان حجابك مطبَّعًا؛ فاختاري ملابس بلون واحد، على أن تكون ألوانها كلاسيكية وهادئة، ويمكنك استخدام الإكسسوارات مع الحجاب، كالقلادة والبروش أو الأقراط، إن كنتِ ممن يُظْهِرْنَ الرقبة والأذنين عند ارتداء الحجاب؛ لمظهر عصري مميز، ويجب التنويع في اختيار الألوان، واحرصي على تناسقها مع لون ملابسكِ ولون بشرتكِ، وإن كنتِ من ذوات البشرة التي تميل للصُّفْرَةِ، فتجنَّبي أي لون ليموني أو كموني أو بنيّ، واختاري الوردي والأحمر، وتجنبي ارتداء حجاب لامع مع الملابس الرياضية أو حجاب قطني مع ملابس السهرة، و لا ترتدي ربطة حجاب متعدّدة الطبقات مع ملابس فضفاضة، فهي تُعطي الرأس حجمًا مضاعفًا، ونسّقي لون حجابك مع ألوان ملابسك وإكسسواراتك، وتجنبي اختيار الملابس والحجاب بنفس اللون، وتجنَّبي أيضًا اختيار ملابس فاتحة مع حجاب فاتح، أو ملابس قاتمة مع حجاب قاتم، فهذا يُسيء إلى إطلالتك.