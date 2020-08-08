فساتين بنقوش الورد للمحجبات..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - اعتمدت دور الموضة مؤخرًا على إنتاج الكثير من الفساتين المزينة بطبعات الورد المنقوشة بشكل شبابي مميز، ولمساعدة المحجبات في تنسيق هذه القطع من الفساتين، جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة نصائح مع الموديلات التي يمكنكِ ارتداؤها أو استيحاء الأفكار منها؛ لمظهر متناسق بعناية.



تنسيقات الفساتين المنقوشة بالورود للمحجبات

تنسيقات الفساتين المنقوشة



لا بد أنكِ لاحظتِ قيام العديد من دور الأزياء العالمية بتقديم تصميمات فساتين منقوشة بالورود ضمن المجموعات الخاصة بموسمي الربيع والصيف؛ وذلك لكونها تضفي الكثير من الأنوثة والأناقة على صاحبتها، ومن الممكن الاعتماد عليها لمختلف المناسبات، وذلك بإضافة القطع الأخرى، فمثلًا يمكنكِ تنسيق فستان ذي طبعات الورد مع حذاء رياضي وجاكيت جينز أو جلد؛ لمظهر شبابي كاجوال، أو اختيار الفستان المورَّد والمصمم بطريقة محتشمة مع حذاء من الجلد أو مع حذاء بكعب عالٍ؛ لزيّ مسائي جذاب، ويمكنكِ -عزيزتي- تزيين الفساتين المورَّدة مع حزام عريض بلون منسجم مع نقشة الورود، ويُفَضَّلُ أن يتطابق مع إحدى النغمات اللونية؛ للحصول على إطلالة أنثوية محددة الخصر، وفي حال وقع اختيارك على فستان قصير من الأمام؛ ننصحكِ بتنسيقه مع بنطال جينز ضيق؛ لتغطي الجزء المكشوف من الساق، ولتحصلي على إطلالة كاجوال عملية لطلعات النهار، وننصحكِ أيضًا بتجربة الفستان الأبيض المزين بطبعات ناعمة مع ملحقات بألوان حيادية، أو اختيار أحد الفساتين بالألوان العصرية؛ كالأصفر مع ملحقات باللون الأبيض، ولمظهر ناعم وبسيط؛ يمكنكِ الظهور بفستان أسود ذي طبعات بلون حيادي، أو إضافة حزام من الجلد البني وقبعة من القش مع أحد فساتينك المورَّدة.

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نصائح لاختيار الفساتين

اختيار الفساتين



غالبًا ما تحتار الفتيات في اختيار الفساتين بموديلاتها، ولأن الوزن الزائد يشكِّل أزمة لدى النساء؛ إذ إنهن يحرصن دائمًا على إبراز رشاقتهن واختيار الملابس التي تخفي عيوب الجسم، فيمكنكِ -عزيزتي- اختيار فستان مورَّد ذي تصميم منفوش من الأسفل، ونذكِّرك بأن الفساتين المغلقة من الصدر والخالية من أي فتحات -أي المحتشمة- تساعد على إخفاء عيوب الجسم بشكل كبير، ويمكنكِ عند اختيار الفساتين الفضفاضة إضافة حزام خصر، سواء أكان من نفس قماش الفستان أو كان من الجلد، كما يجب عليكِ معرفة أنواع الأقمشة التي تناسب الأجواء التي تمرِّين بها؛ لاختيار القماش المناسب لإطلالتك.