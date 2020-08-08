- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - اخترنا لك مجموعة مميّزة من أحدث إصدارات دور المكياج العالمية لتختاري منها ما يبرز جمالك هذا الصيف . تحضّري وتميّزي بسحنة برونزية لافتة شفاه طبيعية وتعطرّي بعطر يخطف الأنفاس .
هايلايتر " بودر إن وارم غلو من بوبي براون" Bobbi Brown Highlighting Powder In Warm Glow
عطر" لي إيبير دو برفان بير كينكان من كارتيه" Cartier Les Épures De Parfum Pur Kinkan
بودرة حرة " بريسم ليبر لوز باودر من جيفنشي" Givenchy Prisme Libre Loose Powder
ماسكرا " ليغيت لاش من هدى بيوتي " Huda Beauty Legit Lashes Mascara
بودرة برونزية" برادايز فاوند برونزينغ باودر من نارس" Nars Paradise Found Bronzing Powder
مرطّب ملوّن " غلو تانتد مواستيراينر من توم فورد " Tom Ford Glow Tinted Moisturizer
ملوّن شفاه ليب غلو من بيكسي" Pixi Lipglow
ظلال عيون " كونفشينز أوف مانياتر آي أند شيك باليت من تارت " Tarte Confessions Of A Maneater Eye & Cheek Palette
تابعي المزيد: زيت الزيتون لتكثيف الحواجب..ستعجبك النتائج
كانت هذه تفاصيل خبر مستحضرات لمكياج صيفي منعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.