مستحضرات لمكياج صيفي منعش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - اخترنا لك مجموعة مميّزة من أحدث إصدارات دور المكياج العالمية لتختاري منها ما يبرز جمالك هذا الصيف . تحضّري وتميّزي بسحنة برونزية لافتة شفاه طبيعية وتعطرّي بعطر يخطف الأنفاس .



هايلايتر " بودر إن وارم غلو من بوبي براون" Bobbi Brown Highlighting Powder In Warm Glow

Bobbi Brown Highlighting Powder In Warm Glow

عطر" لي إيبير دو برفان بير كينكان من كارتيه" Cartier Les Épures De Parfum Pur Kinkan Cartier Les Épures De Parfum Pur Kinkan

بودرة حرة " بريسم ليبر لوز باودر من جيفنشي" Givenchy Prisme Libre Loose Powder Givenchy Prisme Libre Loose Powder



ماسكرا " ليغيت لاش من هدى بيوتي " Huda Beauty Legit Lashes Mascara Advertisements Huda Beauty Legit Lashes Mascara



بودرة برونزية" برادايز فاوند برونزينغ باودر من نارس" Nars Paradise Found Bronzing Powder Nars Paradise Found Bronzing Powder

مرطّب ملوّن " غلو تانتد مواستيراينر من توم فورد " Tom Ford Glow Tinted Moisturizer

Tom Ford Glow Tinted Moisturizer

ملوّن شفاه ليب غلو من بيكسي" Pixi Lipglow Pixi Lipglow



ظلال عيون " كونفشينز أوف مانياتر آي أند شيك باليت من تارت " Tarte Confessions Of A Maneater Eye & Cheek Palette Tarte Confessions Of A Maneater Eye & Cheek Palette تابعي المزيد: زيت الزيتون لتكثيف الحواجب..ستعجبك النتائج

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