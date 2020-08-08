لماذا يعد زيت الزيتون جزءاً مهماً من روتين العناية بالبشرة الجافة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة التي تصاب دائماً بالتشققات، ويصبح مظهراً متقشراً، فأنت بالتأكيد تحتاجين الى إدخال زيت الزيتون الى روتين العناية بالبشرة الخاص بك. وإذا كنت تتساءلين عن السبب، سنعرفك إليه في المقال.



فوائد زيت الزيتون للبشرة الجافة



يعد زيت الزيتون أحد أثقل الزيتون الطبيعية، وأكثرها ثراءً، مما يجعله مثالياً لأنواع البشرة الأكثر جفافاً. فهو يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للبشرة الجافة، وهي كالتالي:

- الأحماض الدهنية: يتكون زيت الزيتون من 73 في المئة من حمض الفوليك، ويحتوي أيضاً على أحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6 الدهنية، مما يشكل حاجزاً للحفاظ على الماء والرطوبة داخل الجلد.

- السكوالان: يشتمل زيت الزيتون على السكوالان، الذي يتميز بخصائصه المطرية والمنعمة جداً للبشرة، كما يحمي البشرة من العناصر الضارة، ويساهم في جعلها ندية وذات ملمس حريري.

- مضادات الأكسدة: زيت الزيتون غني بالفيتامينات A، D، E، وk، وهي جميعها مواد مضادة للأكسدة تحمي البشرة من الأثار الضارة والجذور الحارة التي يسببها التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتلوث الذي يؤدي الى ظهور التصبغات والبقع الداكنة على البشرة.

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الآثار الجانبية لزيت الزيتون

الآثار الجانبية لزيت الزيتون



نظراً الى أن زيت الزيتون ثقيل جداً، فهو قد يسبب انسداد مسامات البشرة، لذلك يجب تجنب استخدامه من قبل اللواتي يمتلكن بشرة دهنية أو بشرة معرضة لحب الشباب. أما حمض الأوليك الذي يشتمل عليه زيت الزيتون فربما يسبب تهيجاً واحمراراً للبشرة الحساسة. كما يجب تجنب استخدامه بشكل موضعي على أنحاء البشرة المصابة بالبثور وحب الشباب.



كيفية استخدام زيت الزيتون على البشرة

كيفية استخدام زيت الزيتون على البشرة



يعد زيت الزيتون خياراً رائعاً لذوات البشرة الجافة وشديدة الجفاف، فهو علاج فعال جداً لتشققات المرفقين والركبتين والقدمين. بالتالي، دلكي مناطق الجسم الجافة بزيت الزيتون جيداً واتركيه الى أن يجف، وكرري ذلك مرة كل يومين الى أن تصبح بشرتك ناعمة وندية. لكن إذا كنت ترغبين في استخدامه على الوجه والرقبة، فمن الأفضل أن تمزجيه مع أحد المكونات الطبيعية، مثل العسل أو الأفوكادو، وتطبقيه من ثم على الوجه والرقبة، مما يخولك الحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة وذات ملمس حريري، والحد من ظهور علامات التقدم في السن، لا سيما التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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