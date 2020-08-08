كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - ما هي خطوات العناية المناسبة للحفاظ على تألّق بشرتك؟ وما هي الماسكات التي من شأنها أن تساهم في تجديد خلايا البشرة، وتأمين العناصر الضرورية لشدّ الترهلات والقضاء على التجاعيد سواء الخفيفة كانت أم العميقة؟ اكتشفي معنا في ما يأتي، ماسك لشد البشرة المترهلة من مكونات طبيعية يمنح بشرتك النضارة والإشراق والطرق الصحيحة لتطبيقه.



ماسك لشد البشرة المترهلة والحفاظ على شبابها

ماسك لشد البشرة المترهلة والجفاظ على نضارتها وإشراقها

إليك، ماسك لشد البشرة المترهلة من مكونات طبيعية، يُساعد في تعزيز الكولاجين المسؤول عن تجديد خلايا البشرة ومنحها النضارة والإشراق ومظهراً أكثر شباباً:



ماسك الرمان والعسل وبياض البيض للحد من ترهل البشرة

ماسك الرمان والبيض لشد البشرة المترهلة ومنحها مظهرًا أكثر شبابًا

المكونات:

نصف كأس من حبوب الرمان.

ملعقة من العسل.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير :

بداية قومي بخفق بياض البيضة حتى تحصلي على رغوة. ثم، أضيفي العسل وحبوب الرمان المهروسة وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على سائل لزج متماسك، ومن ثم ادهني وجهك ورقبتك بالخليط. اتركيه لمدة 45 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء البارد.

احرصي على تكرار الوصفة من مرتين إلى ٣ مرات أسبوعياً.



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الطرق الصحيحة لتطبيق ماسكات البشرة

كيفية تطبيق ماسك شد البشرة المترهلة للحصول على الغاية المنشودة

للحصول على بشرة مشدود والتخلّص من التجاعيد فيها، لا بدّ من معرفة الطرق الصحيحة لتطبيق الماسك؛ لضمان الحصول على النتيجة المرجوة وفق الآتي:

يوزّع الماسك على شكل طبقة سميكة على البشرة المنظّفة بدقّة، ويُترك لمدّة تتراوح بين10و15 دقيقة. على أن تتمّ إزالته بواسطة المياه الفاترة.

وللإستفادة من الماسك على أكمل وجه، طبّقيه بعد تقشير البشرة بمستحضر يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.



كيفية اختيار الماسك وفق نوع البشرة

كيفية اختيار ماسك المناسب وفق نوع البشرة

يتمّ اختيار الماسك حسب نوع البشرة، إذ أن ملمسه وطريقة استخدامه يختلفان مع كل نوع.

للبشرة الطبيعية: تناسبك الأقنعة كافةً، إختاري منها ما يناسبك حسب متطلبات بشرتك.

للبشرة المختلطة أو الدهنية: أزيلي عنها الفائض من الإفرازات الدهنية، ثم استعملي ماسكاً للتطهير والتنقية.

للبشرة الجافة أو الحساسّة: إذا كانت بشرتك هشّة فهي تفضّل الماسك المرطّب.

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أنواع الماسكات

ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة

الماسكات المرطّبة: تحتوي على مرطّبات قويّة وفعّالة (زيت القمح والفيتامينات...) التي تنعّم البشرة. إنّها مناسبة لأنواع البشرة كافةً وبالتحديد للبشرة الجافة والرقيقة. تؤمّن هذه الماسكات الرعاية للبشرة في فصل الشتاء عندما يعاني الجلد من البرد والحرارة، أو بعد الصيف للتعويض عن أضرار أشعة الشمس.

الماسكات المنقّية: تتكوّن أساسًا من الصلصال وأكسيد الزنك، تصحّح ماسكات التنقية فائض الزهم وتزيل الشوائب وتشدّ المسام مع تنعيم نسيج الجلد. تصبح البشرة أكثر إشراقًا بعد الإستخدام المنتظم لها.

طبّقي هذا الماسك بكميّةٍ متوسطة في خلال عشر دقائق مع تجنّب محيط العينَيْن والشفاه.

الماسكات المقوّية: تتألّف من مكوّنات فعّالة ذات تأثير منعّم ومنشّط ومملّس، وللماسكات المقوّية تأثير على شدّ الجلد. يُعيد بعضها مظهراً شبابياً بشكل فوري وينعّم البشرة تمامًا لبضع ساعات (ممتاز قبل حفلة مسائيّة). يوضَع هذا النوع من الماسك على شكل طبقة رقيقة جدًا لمدّة 3 دقائق.

الماسكات المهدّئة: خاصة بالبشرة الحسّاسة والهشّة، وهي مركّبة من الزيوت الأساسيّة والنباتات (البابونج، والورد). كما أنّها مرطّبة للغاية، تقلّل من الشعور بالضيق والشدّ، وتزيل الاحتقان، تاركةً البشرة ناعمةً وهادئة. يمكن أن تطبّقيها قدر ما تشائين على شكل طبقة سميكة على البشرة لمدة تتراوح بين10و15 دقيقة.

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