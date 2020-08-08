كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 06:53 مساءً - تهتم كل إمرأة بشكل عام بمظهرها الخارجي، وتحرص على اختيار تسريحة الشعر التي تُبرز جمال شعرها في العيد، وكلما كانت المرأة مقتنعة بمظهرها زادت قوة شخصيتها وثقتها بنفسها؛ لأن الشعر هو التاج الذي يتوّج جمالها ومن أكثر خصائص الجمال لديها، مما يجعل طريقة تسريحة الشعر من الأولويات المهمة من أجل الحفاظ على الجمال والإطلالة الجذابة. ولا بد ان تكون التسريحة سهلة وسريعة وملفتة، والأهم أن تكون عصرية ومظهرها أنثوي ومناسب لشكل الوجه.

تُعد تسريحات الشعر مع الغرة الأمامية خيارك الأمثل لتجذبي الأنظار إلى عينيك، فهي الأساس في إبراز تسريحة الشعر وجمال الوجه وهي من أسرار جمال وتألق المرأة، لذا اخترنا لك، أفكار تسريحات شعر مع الغرّة الأمامية للعيد بأسلوب عصري.



صور تسريحات شعر مع الغرّة الأمامية

موضة تسريحات شعر مع غرّة أمامية لإطلالة ساحرة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر مع الغرّة الأمامية لتستوحي منها تسريحة شعرك التي تناسب شخصيتك وذوقك وتنعمي بإطلالة ساحرة . لا تتردّدي في اختيارها:

تسريحة الشعر الويفي مع الغرّة الأمامية

تسريحة الشعر الويفي مع الغرّة الأمامية لابراز الوجنتين

تسريحة الشعر الويفي مع الغرة الأمامية تبرز الوجنتين والعنق بلمسة طبيعية، سواء اعتمدتها الشقراوات أو السمراوات أو صاحبات الشعر الطويل أو القصير. وهي التسريحة العصرية الأكثر انتشارً؛ حيث انها تضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة ووسيلتك المثالية لتضفي لمسة مميزة إلى تسريحة شعرك ، وتمنحي وجهك التوازن الذي ترغبين به. فهي مناسبة لمختلف قصّات وطول الشعر.

تسريحة الشعر الطويل المموّج مع الغرّة الأمامية

تسريحة الشعر الطويل المموّج مع الغرة الأمامية لإطلالة أنثوية ساحرة

تتميّز بأسلوبها الذي يجمع بين الأنوثة والأناقة وبتماشيها مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، مما يجعلها حليفة إطلالاتك . ويكمن السرّ وراء جمال هذه التسريحة في طبقات الشعر المحدّدة، مما يمنحك إطلالة طبيعية وناعمة وأنثوية.

تابعي المزيد: أفضل ماسك لشعر ناعم ولامع من النجمة كاردي بي





تسريحة البوب الفرنسية للشعر متوسط الطول مع الغرّة الأمامية

تسريحة البوب الفرنسية للشعر متوسط الطول مع الغرّة الأمامية من وحي أسبوع الموضة في ميلان

تتميّز تسريحة البوب الفرنسية للشعر متوسط الطول مع الغرة الأمامية ببساطتها وتألقها، وتمنحك إطلالة عفوية ومرحة وطبيعية. وهي من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبدًا؛ نظرًا لأسلوبها المتنوّع، وتليق بغالبية أشكال الوجوه.

Advertisements



تسريحة البوب الفرنسية مع الغرّة الأمامية

تسريحة البوب الفرنسية مع الغرّة الأمامية لإطلالة ناعمة وجذّابة

تجمع تسريحة البوب الفرنسية مع الغرّة الأمامية النعومة والجاذبية في آن واحد. ومهما كان شكل وجهك أو لون شعرك، ستبدو تسريحة البوب المموّجة مع الغرّة الأمامية رائعة وجذّابة في العيد حتى لو كنت تتمتعين بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف.

تابعي المزيد: تسريحات شعر مع غُرَّة الريتو



تسريحة غرّة الشعر الأمامية للشعر الخفيف

تسريحة غرّة الشعر الأمامية للشعر الخفيف

إذا كان شعرك خفيفًا فننصحك بغرة الشعر الأمامية؛ إذ تخفي تمامًا مظهر الشعر الخفيف من الأمام كونها قصيرة ومنسدلة على الجبهة.





تسريحة ذيل الحصان مع الغرّة الأمامية

تسريحة ذيل الحصان مع الغرّة الأمامية لإطلالة ساحرة

إذا كنت تبحثين عن إطلالةٍ ملفتةٍ ومعبّرة تناسب أجواء المناسبات، فليس هناك أفضل من تسريحة ذيل الحصان مع الغرّة الأمامية، فهي ستسلط الضوء على ملامحك وتمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة.



تسريحة شعر مرفوعة مع غرّة وسطية

تسريحة شعر مرفوعة مع غرّة وسطية من وحي أسبوع الموضة في ميلان

عادت تسريحة غرّة الشعر المفروقة عند الوسط وخلف الأذنين لتتربّع على عرش موضة الشعر من جديد، تمنحك هذه التسريحة إطلالة أنيقة وملفتة من دون أيّ حيرة.

تسريحة البيكسي مع الغرّة الأمامية القصيرة

تسريحة البيكسي مع الغرّة تعتبر الخيار الأمثل للمرأة العصرية



اذا كنت تريدين تسليط الضوء على ملامح وجهك الجميلة ، خصوصًا إذا كنت تتمتّعين بحواجب رائعة ومرسوم، فتسريحة البيكسي مع الغّرة الأمامية القصيرة تعتبر الخيار الأمثل لابراز جمال حاجبيك.

تابعي المزيد: تسريحات شعر مريحة للأجواء الحارة