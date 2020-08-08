7 معلومات عن الراقصة ليندا بطلة كليب "ضارب عليوي" (تدرس علوم سياسية)

علاقات و مجتمع

لا تزال أزمة أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي، تسبب جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب حذف مشاهد الراقصة ليندا من الفيديو كليب، وسط انزعاج الأخيرة من الأمر، ووصفه بأنه "استغلال لها" بغرض إنجاح الأغنية، بحسب حديثها في بيان إعلامي.

وقالت الراقصة، إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامهم في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، "لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يكون التركيز على جسدها بدلًا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنه جرى استغلالها لإنجاح الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وسط ردود أفعال واسعة بين الداعم للراقصة والمؤيد لما فعله المنتج بحذف مشاهدها.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن ليندا، عقب حذف مشاهدها من فيديو كليب "ضارب عليوي".

1- راقصة إيطالية تحمل الجنسية المصرية.

2- التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفقا لما ذكرته في بيان إعلامي لها.

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3- حبها للأغاني والموسيقى والفن دفعها لامتهان الرقص الشرقي.

4- تعمل في مجال المودلينج والتمثيل.

5- يتابعها ما يزيد على 644 ألف شخص عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

6- تشارك متابعيها باستمرار بوصلات رقص لها في حفلات الزفاف أو السهرات في النوادي الليلة والمسارح.

7- قالت إنها رفضت ارتداء بدل رقص في فيديو كليب "ضارب عليوي"، لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يكون التركيز على جسدها بدلًا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنه جرى استغلالها لإنجاح الفيديو كليب.