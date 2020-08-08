صور.. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها بـ"تورتة وفتيات كيرفي"

لايف ستايل

تحتفل الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها في الأول من شهر أغسطس، حيث أكملت عامها الـ32، وشاركت جمهورها ومتابعيها مؤخرا صور من الاحفتال، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سيماء سيف مجموعة من الصور لها أثناء الاحتفال مرتدية سورتيت فيونكة مع شعر مفرود، وبالونات كبيرة ملونة.

وظهرت شيماء مع تورتة صنعت خصيصا لها عليها فتيات "كيرفي"، مرتديات المايو على البحر، وكتبت شيماء في تعليقها على الصور، "شكرا لكل اللي هنأني بعيد ميلادي، وشكرا على التورتة الخطيرة".

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وتفاعل جمهور ومتابعي شيماء سيف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت معظمها تهنئها بعيد ميلادها، وكان من بينها، "كل سنة وأنتي طيبة يا حلوة الحلوين"، و"زي القمر يا شوشو كل سنة وأنتي مبسوطة".