فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد مصطفى فهمي: "نجم حياتي"

علاقات و مجتمع

حرصت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، على معايدته بيوم ميلاد الـ78، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو يجمع بينهما.

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رغم الألم والحزن الذي تعانيه الإعلامية اللبنانية على ما حدث في بلدها جراء الإنفجار، إلا أنها هنأت زوجها بيوم ميلاده، "برغم الألم الكبير اللي حاسة فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم اللي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى، يمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبقى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات".

ووجهت فاتن رسالة رومانسية لزوجها، قائلةً "برغم كل هالشي ما في ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده اللي بصادف اليوم وإتمناله كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي اللي منورها عطول".

يشار إلى أن الفنان مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى قبل 5 أعوام في 2015، في حفل بسيط جمع المقربين من العروسين، وارتدت خلاله العروس فستان أبيض صمّمه حسين وهبي.