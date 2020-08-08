فيديو.. مايا دياب تساعد الأسر المحتاجة في بيروت

علاقات و مجتمع

تخلت الفنانة مايا دياب عن أناقتها وشياكتها المعتادة، حيث ارتدت ثوب المنقذ ونزلت إلى شوارع بيروت لتكون ترس في مكانية مساعدة الأسر المنكوبة والمحتاجين، ورأت أن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه للشعب اللبناني بعد حريق مرفأ بيروت.

Advertisements

ونشر الإعلامي يحي جان فيديو جديد لمايا دياب، مرتدية بنطلون جينز وتوب أبيض وكاب لمساعدة المحتاجين والأسر خاصة بالمواد الغذائية.

وكتب جان في تعليقه على الفيديو، "برافو عليها هاد الشغل الصح، مايا دياب عم تجهز صناديق غذائية للمساعدة فيهم للعوائل المتضررة، الله يجعله بميزان حسناتها وياريت كل حدا مقتدر بكل العالم العربي مش بس بلبنان يساهم ويساعد بللي بيقدر عليه".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو معتبرين مايا دياب تقوم بعمل بطولي، يجب على الجميع المشاركة فيه، وكان من بين التعليقات على الفيديو، "برافو مايا دياب إن شاء الله تعدي المحنة"، و"لازم تتعلم ما تحكم ع ناس بسرعة شفت كيف عبتساعد بكل شي بتقدر عليه".