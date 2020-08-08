ما هو لقاح "نوفاكس" الذي أظهر استجابة مناعية ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أظهرت النتائج التي تم تقديمها باختبار المرحلة الثانية للقاح "نوفاكس"، أن لديه استجابة مناعية واعدة وخلايا تائية يمكن أن تقضي على فيروس كورونا، وفقا لما نشر موقع "Bloomberg".

وعن اللقاح فهو نظام حقن ثنائي، أظهر استجابة مناعية واعدة ضد الفيروس أعلى أربع مرات من تلك التي شوهدت لدى الأشخاص الذين تعافوا، وعانوا من آثار جانبية، منها الحمى والصداع والتعب.

وأعرب الناس عن ارتباكهم حول سلامة اللقاح حتى بعد إن تم تجربته سريريا، ولكن أكدت الشركة أن المشاركين الذين تأثروا به سلبيا تم نقلهم إلى المستشفى.

وكان أحد المرضى الذين حصلوا على اللقاح مصابًا بعدوى خفيفة في الجلد تم تحديدها على أنها ليست مرتبطة بالحقن.

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وقال جريجوري جلين رئيس قسم البحث والتطوير في الشركة، إن المرضى الذين أجريت عليهم الاختبارات، كانت استجاباتهم متشابهة.

وبحسب ما قالته الشركة، فإن اللقاح المحتمل بقي آمنا لدى أكثر من 100 مريض تلقوه، وكانت ردود الفعل خفيفة بشكل عام، واستمرت يومين أو أقل.

كما ابتكرت "نوفاكس" حقنة تحتوي على قطع مركبة من البروتين السطحي الذي يستخدمه الفيروس المستجد لغزو الخلايا البشرية.

وحصلت "Novavax" على نحو 1.6 مليار دولار من الحكومة الأمريكية لإنتاج المصل في أسرع وقت.

وذكرت الشركة ومقرها ميريلاند إن دراسة المرحلة الأخيرة ستبدأ في الخريف، مضيفة أنه يجب أولاً تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء قبل أن تتمكن من نقل اللقاح إلى اختبار المرحلة الأخيرة.