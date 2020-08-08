الفنانة العراقية أشكي ناز عن طفولتها: أسرة تبنتني من ملجأ وأبي كان يقيديني بالجنزير

علاقات و مجتمع

استعادة الأيام المؤلمة داخل دار أيتام، أدخلت الفنانة العراقية أشكي ناز، في نوبة بكاء شديدة، حيث أعلنت أنها عاشت طفولة سيئة في العراق، وأنها تعرضت للعنف والضرب على مدار 15 عامًا.

وشبهت "أشكي" ما حدث معها بما تعرض له الطفل العراقي محمد سعيد قبل أيام من إهانة وتجريد من ملابسه وحلق شعر رأسه على أيدي عناصر أمنيين.

وطرحت الفنانة العراقية في مقابلة مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد على قناة "atv الكويت"، إنها بدأت حياتها من ملجأ للأيتام، وكانت تتعرض للعنف من قبل أسرة تبنتها من الدار، لافتة إلى أنها لا تعرف من هم أهلها حتى الآن.

وتابعت الفنانة العراقية قائلة، إنها وُضعت في ملجأ على اعتبار أن والدتها متوفاة ووالدها بالسجن، موضحة أنه بعد أيام جاءت عائلة وتبنتها لأن ليس لديها أطفال :"عشت معهم طفولة سيئة، يا ريت ما رحت، وكنت فضلت في الملجأ".

وأضافت أنه تم تبنيها منذ أن كان عمرها 10 أشهر، وعاشت في بغداد، وعندما كان عمرها 10 سنوات توفى والدها المتبني إياها وأخبرها أحد أقربائه وقتها أن هذه الأسرة ليست أهلها :"تخيل إن أبويا كان يجيب جنزير ويجنزرني به وكان عمري بين 5 و7 سنوات حتى لا يجعلني أخرج للشارع".

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واستكملت على حد تعبيرها، أن كل شيء كان ضدها ولم يكن يحبها أحد، وأنها عاشت طفولة قاسية، ولم يكن أحد بجانبها وكانت تشعر بالغربة".

وأوضحت أن عمرها حاليًا 23 عامًا، وحان الوقت كي تبحث عن عائلتها، مردفة أن لديها إحساس بأن والدتها ما زالت على قيد الحياة، لأنها دائما ما تحلم بها وتتوقع أنها موجودة.

وأكدت أن الوالدة التي ربتها كانت طيبة معها، ولكنها بذات الوقت لم تكن تستطيع الحديث مع زوجها الذي يعتبر والدها، مضيفة أنه من المعروف أن المرأة العراقية لا تستطيع أن تقف بوجه زوجها وتعترض على شيء : "عندما كانت تدافع عني كان زوجها يضربها وتتعرض للعنف".

وأكدت أنها علمت من والدتها التي ربنتها من خلال تواصلها معها بأنها أخذتها من ملجأ الصالحية للأيتام ببغداد، وأن من سلمتها لهم موظفة تُدعى "شيرين"، متمنية أن يساعدها الجميع في العثور على أهلها.

وعن انتقالها للعيش في السويد، قالت لوالدتها التي ربتها إنها تريد السفر لأنها لا تستطيع العيش في العراق وكان هذا عام 2015، مردفة أن مبررها أنها عندما أصبحت ممثلة وبدأ يعرفها الجمهور كانت تتعرض للتنمر، ويُنظر إليها نظرة أقل، إذ أنها أنها كانت تسمع كلامًا غير جيد بمجرد معرفة أنها ممثلة، وأوضحت أنها عملت "مدبلجة" في قناة "لنا".

وأضافت أنها كانت تستعين بـ"سائق" يعرف أنها ممثلة، وذات مرة كان يذهب لمناطق أخرى، وكان يود أن يخطفها لأنها ممثلة، وبيّنت أنها عندما صرخت وحاولت الحديث معه أعادها لمنزلها.

وأكدت أن انتقالها للسويد جاء عن طريق الهروب من العراق، متابعة أنها دائمًا ما كانت تتذكر أهلها الذين فقدتهم، وأوضحت أنها عندما كانت في العراق لم يكن لديها الجرأة للبحث عن أهلها.

واستطردت أنها تركت العراق وذهبت إلى تركيا وبقيت بها لمدة 4 أشهر، ثم علمت أن مواطنين أتراكًا يذهبون للسويد بالتهريب، ومن هناك سألت وساعدها البعض للهروب إلى السويد عن طريق البحر، وتعرضت وقتها لمخاطر كبيرة.