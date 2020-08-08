صور.. ليلى علوي في تجمع عائلي على البحر

لايف ستايل

تستمع الفنانة ليلى علوي بأجواء المصيف حاليا مع عائلتها على شاطئ البحري، كما تستمع بالسهرات الليلة والحفلات. وشاركت الفنانة ليلى علوي، صورا لها على الشاطئ، مع نجلها والذي أصبح شابا، وضمت الصور العائلة كذلك شقيقتها وابنتها وزوجها طارق الإبياري. ونشرت ليلى علوي الصور عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ليلى علوي بكاش مايو منقوش من ألوان الصيف الروز والأخضر مع نضارة شمسية. Advertisements كما شاركت جمهورها عبر صفحتها الشخصية على "إنسجرام"، بصور ليلية من إحدى السهرات مرتدية فستان لامع. يذكر أن ليلى علوي تحب مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية العائلية وكذلك جلسات التصوير التي تخضع لها.

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